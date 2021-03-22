Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа из-за избивавших ее посетителей

Музей восковых фигур Луи Тюссо в Техасе убрал восковую фигуру бывшего президента США Дональда Трампа в кладовую, сообщает издание San Antonio Express-News.

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Уточняется, что экспонат переместили из зала из-за избивавших его посетителей. Менеджер компании Ripley Entertainment, которой принадлежит музей, рассказал, что фигуре был причинен серьезный ущерб. По словам Клэя Стюарта, гости били ее и царапали лицо политика.

В настоящее время неизвестно, когда экспонат отремонтируют и снова выставят в зал. Стюарт отметил, что это, скорее всего, произойдет, когда учреждение получит восковую фигуру нынешнего американского президента Джо Байдена.