На аукционе продали цифровую картину за 69 миллионов долларов

На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали электронную картину. Обладатель произведения - файла в формате jpg - заплатил за него 69,3 миллиона долларов.

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Благодаря этому автор картины Beeple (Майк Винкельманн) вошел в тройку самых дорогих художников среди живущих после Джеффа Кунса (91,1 миллиона долларов) и Дэвида Хокни (90,3 миллиона долларов).

Произведение искусства представляет собой невзаимозаменяемый токен (NFT). Картина называется "Каждый день: первые 5000 дней" (Everydays: The First 5000 Days). Состоит она из коллажа, состоящего из пяти тысяч изображений. Художник ежедневно по одному публиковал их в интернете с 2007 года.