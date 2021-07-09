Набросок Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордные $12,2 млн

На аукционе Christie's был продан набросок головы медведя, созданный итальянским художником Леонардо да Винчи. На торгах произведение купили за рекордные $12,2 млн, говорится в сообщении аукциона Christie's в Twitter.

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Небольшая зарисовка размером 7x7 см выполнена серебряным карандашом на бумаге розово-бежевого оттенка. Изображение ценится за точную и трудоемкую технику, которой Леонардо обучил флорентийский художник Андреа дель Верроккьо (1435-1488). По мнению экспертов, этот рисунок Леонардо сделал в начале 1480-х годов, предположительно до переезда из Флоренции в Милан около 1482 года.

#AuctionUpdate Leonardo da Vinci's 'Head of a bear' achieved £8,857,500 in The Exceptional Sale, setting a new #WorldAuctionRecord for a drawing by the artist. The drawing is an exquisite demonstration of #LeonardodaVinci's unsurpassed mastery as a draughtsman. #ClassicWeekLondon pic.twitter.com/d0Ja2Ualub — Christie's (@ChristiesInc) July 8, 2021

Как рассказали ТАСС в аукционном доме, речь идет о рекордной стоимости для рисунка этого мастера. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2001 году также на торгах Christie's. Тогда работу под названием "Лошадь и всадник" приобрели за $11,5 млн, что стало рекордом для рисунка старых художников.

Искусствоведы связывают "Голову медведя" еще с тремя рисунками животных, сделанных с натуры. Принято считать, что все они являлись частью коллекции из одного или нескольких альбомов для зарисовок, где Леонардо да Винчи фиксировал различные позы животных, которые потом использовал для работы над полноценными картинами. Итальянский мастер зарисовал на кусочках бумаги образы гуляющего медведя, кошек и собак.