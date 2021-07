Набросок Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордные $12,2 млн

На аукционе Christie's был продан набросок головы медведя, созданный итальянским художником Леонардо да Винчи. На торгах произведение купили за рекордные $12,2 млн, говорится в сообщении аукциона Christie's в Twitter.

Небольшая зарисовка размером 7x7 см выполнена серебряным карандашом на бумаге розово-бежевого оттенка. Изображение ценится за точную и трудоемкую технику, которой Леонардо обучил флорентийский художник Андреа дель Верроккьо (1435-1488). По мнению экспертов, этот рисунок Леонардо сделал в начале 1480-х годов, предположительно до переезда из Флоренции в Милан около 1482 года.

#AuctionUpdate Leonardo da Vinci's 'Head of a bear' achieved £8,857,500 in The Exceptional Sale, setting a new #WorldAuctionRecord for a drawing by the artist. The drawing is an exquisite demonstration of #LeonardodaVinci's unsurpassed mastery as a draughtsman. #ClassicWeekLondon pic.twitter.com/d0Ja2Ualub