Названы лауреаты Венецианского кинофестиваля
Foto: AFP/Scanpix. Režisors Andrejs Končalovskis ar sievu Jūliju Visocku

Обладателем «Золотого льва» 77-го Венецианского кинофестиваля была названа картина режиссера Хлои Джао «Земля кочевников». Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

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Гран-при жюри была отмечена мексиканская антиутопия «Новый порядок», а лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» стал Франческо Фавино за роль в фильме «Наш отец» режиссера Клаудио Ноче.

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался Ванессе Кирби сыгравшей в фильме «Фрагменты женщины» режиссера Корнеля Мундруцо.

Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане за фильм «Ученик», а премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Рухану Замани за роль в фильме «Солнечные дети» режиссера Маджида Маджиди.

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальную премию жюри кинофестиваля.

Всего за главный приз поборолись 18 картин, в числа которых «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Мир грядущий» Мона Фастволд Лерче, «Сестры Малакузо» Эммы Данте, «Новый порядок» Мишель Франко и другие.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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