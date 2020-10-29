Названы самые страшные книги по версии российских читателей. Об этом сообщает издание Buro 24/7 со ссылкой на рейтинг, составленный сервисом аудиокниг Storytel.

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Список возглавил роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". В первую десятку также вошли произведения "Оно" и "Кладбище домашних животных" Стивена Кинга, "Нож" Ю Несбе, "1794" Никласа Натт-о-Дага, "Аспект дьявола" Крейга Рассела, "Жертва без лица" Стефана Анхема, "Серебряная дорога" Стины Джексон, "Пищеблок" Алексея Иванова и "Вонгозеро" Яны Вагнер.

Помимо "Мастера и Маргариты", в число наиболее страшных классических книг были включены "Фауст" Иоганна Вольфганга Гете, "Хребты безумия" Говарда Лавкрафта, "Дракула" Брэма Стокера и "Вий" Николая Гоголя.

Ранее было проведено исследование, по результатам которого опубликован список самых страшных фильмов. На первом месте оказался "Синистер" режиссера Скотта Дерриксона, снятый в 2012 году. Кроме того, в тройку вошли "Астрал" и "Заклятие".