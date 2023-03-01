Не читайте на ночь. 10 книг, которые могут по-настоящему испугать, и это не Стивен Кинг
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Любите хорроры и ищете хороший роман в жанре ужасов? В любой подборке вам предложат книги Стивена Кинга, но есть много других замечательных писателей и увлекательных произведений, от которых бегут мурашки по коже и стынет кровь.

В жанре хорро-романов множество различных поджанров — книги о призраках, сумасшедших культах или психопатах. Среди такого многообразия каждый найдет что-то ему по душе. Предлагаем подборку из десяти книг, которые не рекомендуется читать на ночь.

"Судные дни"

Возможно, вы слышали о книге "Ритуал", которая является самым популярным романом Невилла, но этот плодовитый британский писатель написал множество других книг о сверхъестественном. "Судные дни" — одна из самых страшных его работ. 

Роман рассказывает о репортере по имени Кайл, которого отправляют расследовать деятельность странного культа. Члены культа умирают при загадочных обстоятельствах, и Кайл пытается разгадать тайну произошедшего. История переносит нас из Англии во Францию и, наконец, в пустыню в Соединенных Штатах, где мы узнаем, что секта пыталась призвать нечто, что уже давно умерло. Репортер начинает терять рассудок по мере того, как зловещий ужас подкрадывается все ближе. Эта книга понравится тем, кто интересуется культами, а Сестра Кэтрин — жуткий и загадочный духовный лидер секты, возродит воспоминания о печально известных фигурах из прошлого.

"Голова, полная призраков"

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