Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна

Нобелевскую премию по литературе в 2021 году получил танзанийский писатель, уроженец Занзибара Абдулразак Гурна.

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Абдулразак Гурна — танзанийский писатель, проживающий в Великобритании. Его роман "Рай" 1994 года был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, а роман "У моря" (2001) - в лонг-лист Букеровской премии и шорт-лист Книжной премии издания "Время Лос-Анджелеса".

Награда присуждена с формулировкой "за бескомпромиссное и сострадательное погружение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021



Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году, в связи с анти-арабскими настроениями на острове, он переехал в Великобританию. С 1980 по 1982 год читал лекции в Университете Байеро в Нигерии. В 1982 году защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании. В 1985 году писатель читал курс лекций, посвященный постколониальной литературе и творчеству писателей диаспор, прежде всего выходцев из колоний Великобритании на востоке Африки, Индии и Карибских островов. В настоящее время Абдулразак Гурна является профессором и возглавляет аспирантуру на кафедре английского языка в Кентском университете.

Кроме того, Абдулразак Гурна является автором исследований о ряде современных постколониальных писателей, в том числе Видиадхара Сураджпрасада Найпаула, Салмана Рушди и Зои Уикомб.