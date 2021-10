Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна

Нобелевскую премию по литературе в 2021 году получил танзанийский писатель, уроженец Занзибара Абдулразак Гурна.

Абдулразак Гурна — танзанийский писатель, проживающий в Великобритании. Его роман "Рай" 1994 года был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, а роман "У моря" (2001) - в лонг-лист Букеровской премии и шорт-лист Книжной премии издания "Время Лос-Анджелеса".

Награда присуждена с формулировкой "за бескомпромиссное и сострадательное погружение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j