Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна
Foto: AP/Scanpix

Нобелевскую премию по литературе в 2021 году получил танзанийский писатель, уроженец Занзибара Абдулразак Гурна.

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Абдулразак Гурна — танзанийский писатель, проживающий в Великобритании. Его роман "Рай" 1994 года был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, а роман "У моря" (2001) - в лонг-лист Букеровской премии и шорт-лист Книжной премии издания "Время Лос-Анджелеса".

Награда присуждена с формулировкой "за бескомпромиссное и сострадательное погружение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".


Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году, в связи с анти-арабскими настроениями на острове, он переехал в Великобританию. С 1980 по 1982 год читал лекции в Университете Байеро в Нигерии. В 1982 году защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании. В 1985 году писатель читал курс лекций, посвященный постколониальной литературе и творчеству писателей диаспор, прежде всего выходцев из колоний Великобритании на востоке Африки, Индии и Карибских островов. В настоящее время Абдулразак Гурна является профессором и возглавляет аспирантуру на кафедре английского языка в Кентском университете.

Кроме того, Абдулразак Гурна является автором исследований о ряде современных постколониальных писателей, в том числе Видиадхара Сураджпрасада Найпаула, Салмана Рушди и Зои Уикомб.

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