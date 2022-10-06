Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Она считалась одной из фавориток премии на протяжении многих лет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В формулировке Академии говорится, что Анни Эрно получила награду за "мужество и клиническую точность, с которыми она раскрывает происхождение, отчуждение и коллективные ограничения личных воспоминаний".

Одна из самых известных книг Эрно "Событие" рассказывает о том, как писательница пережила аборт в 1963 году, когда прерывание беременности во Франции было нелегальным.

В прошлом году экранизация этой книги режиссером Одри Диван получила "Золотого льва" Венецианского фестиваля.

В списке фаворитов букмекеров в этом году поменялось немногое, помимо Эрно, в него попали французские писатели Мишель Уэльбек и Мариз Конде, японец Харуки Мураками, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады.

В этом году заметно больше внимания было уделено еще двум многолетним предполагаемым номинантам - британскому писателю индийского происхождения Салману Рушди, на которого недавно было совершено нападение, и российской писательнице Людмиле Улицкой, выступающей против войны в Украине.

Еще один писатель, чья кандидатура была неразрывно связана с войной, - украинец Сергей Жадан. О выдвижении поэта, писателя и активиста Жадана было объявлено в марте этого года. Инициатором номинации стала Польская академия наук, заявившая: "Свободная Украина во многом говорит и думает словами Жадана, внимательно прислушивается к нему".

Тайна выдвижения



Выдвинуть претендентов на Нобелевскую премию по литературе могут только люди, получившие такое право от Нобелевского комитета.

Это писатели, поэты, Нобелевские лауреаты, профессора словесности и литературные критики, а также творческие профессиональные сообщества.

В мае формируется шорт-лист претендентов, и у членов академии есть пять месяцев на чтение их произведений.

Новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.

Шорт-листы и документы, связанные с выдвижением кандидатов, держатся в тайне в течение 50 лет.

В 2018 году Нобелевскую премию по литературе решили не присуждать из-за обвинений в домогательствах, выдвинутых в адрес мужа одного из членов Академии.

В 2019 году Шведская академия в обновленном составе и по обновленным правилам присудила в том числе премию за предыдущий год.

Победители прошлых лет



2021: Абдулразак Гурна

2020: Луиза Глюк (США)

2019: Петер Хандке (Австрия)

2018: Ольга Токарчук (Польша)

2017: Кадзуо Исигуро (Великобритания)

2016: Боб Дилан (США)

2015: Светлана Алексиевич (Беларусь)

2014: Патрик Модиано (Франция)

2013: Элис Манро (Канада)

2012: Мо Янь (Китай)

2011: Томас Транстремер (Швеция)

2010: Марио Варгас Льоса (Перу)

2009: Герта Мюллер (Германия)

2008: Жан-Мари Ле Клезио (Франция)

2007: Дорис Лессинг (Великобритания)

2006: Орхан Памук (Турция)