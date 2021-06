Объявлен лауреат Букеровской премии

Французский писатель Давид Диоп стал лауреатом Букеровской премии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Диопа отметили за его роман "Frère d'âme" ("Родственная душа"). На английский его перевела Анна Московакис, книга вышла под названием "At Night All Blood is Black". Главный герой произведения — молодой сенегалец, который сражался за Францию на Западном фронте во время Первой мировой войны.

Приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов будет поделен поровну между автором и переводчиком.

В 2020 году победителем стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт за роман "Shuggie Bain".

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. С сезона 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.