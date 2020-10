Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе, сообщается в Twitter-аккаунте мероприятия.

Награду получила американская 77-летняя поэтесса Луиз Глюк. Отмечается, что приз был присужден "за ее ясный поэтический голос, который своей чистой красотой превращает индивидуальное существование в универсальное".

Глюк родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии, а в настоящее время проживает в Кембридже, штат Массачусетс. Она является членом Американского философского общества, канцлером Академии американских поэтов и адъюнкт-профессором в Йельском университете.

Среди наиболее известных произведений поэтессы — "Первенец", "Торжество Ахилла", "Семь возрастов жизни", "Сельская жизнь" и "Дикий ирис". За последнюю книгу Глюк была удостоена Пулитцеровской премии.

