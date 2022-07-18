Олег Куваев - о Масяне как анти-Путине и смысле мультиков во время войны

"Масяня представляет собой большой слой людей в России, которые в ужасе от того, что их страна творит", - уверен создатель "Масяни". Художник Олег Куваев - в интервью DW.

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Популярный мультсериал "Масяня", первая серия которого вышла в 2001 году, после начала вторжения России в Украину стал антивоенным. В 162 выпуске под названием "Санкт-Мариубург" создатель "Масяни" Олег Куваев анимационным языком рассказывает о судьбе Мариуполя - как бы на примере Санкт-Петербурга. В описании мультика на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva написано: "Эмпатия - главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну". Deutsche Welle поговорила с художником и об этой серии, и о том, что будет с Масяней дальше.

Олег, число просмотров последней антивоенной серии перевалило за три миллиона только в YouTube, а комментариев уже более 50 тысяч. У вас есть обратная связь со зрителями?

Да, я читаю все комментарии, особенно когда выходят серии, привлекающие слишком много внимания. В данном случае я был удивлен. Я не понял, почему рисованный персонаж тронул людей больше, чем реальные видео, которые можно увидеть в интернете, реальные дневники жителей Мариуполя и других украинских городов. Почему рисованный мультфильм привлек столько внимания, для меня не совсем ясно.

А он привлек ту аудиторию, на которую вы рассчитывали? В описании к видео вы указали, что он для тех, кто "еще поддерживает войну в Украине"?

Там формулировка - "по какой-то чудовищной ошибке". Иначе и быть не может, потому что человек не может поддерживать убийства, кровь, убийства детей, которые мы видим каждый день в последнее время. Достиг ли я аудитории? Думаю, да. И даже больше, чем рассчитывал. Я, конечно, анализирую достаточно субъективно и учитывая тот факт, что люди из России не могут открыто писать то, что думают. Если только их мысли не совпадают с пропагандой. Поэтому реакция из России - сдержанная, но по нынешним временам эта реакция - бурная.

А приходилось ли вам слышать, что кто-то из ваших друзей или близких благодаря вам или альтернативным источникам информации поменял свою позицию на антивоенную?

Я не волшебник, конечно. Поэтому не могу вдруг всех сделать ангелами, а ограниченных людей - здравомыслящими. Этого даже медики не могут. Даже прямое медицинское вмешательство не поможет! Но есть реакции от моих старых друзей, одноклассников, старых коллег, с которыми давно не общался и которые поддерживают эту странную тенденцию в России. От них идут короткие реакции из серии "я в шоке", "я плакал" и так далее. Это говорит о том, что эмоциональная реакция есть. Они, конечно, не станут писать: "Я сейчас после твоего мультфильма выйду на протесты - и мы снесем всю эту диктаторскую верхушку". Но было бы гениально, если мне и другим художникам удастся совершить сдвиг в душах людей.

Все, кто активно высказывается, либо покинули страну, либо делают это на свой страх и риск. Сигнал от власти четкий: либо вы уезжаете, либо мы вам заткнем рот...

Людей с активной позицией в России крайне мало. Кроме Шевчука, я и не вспомню никого. Поле зачищается на 100 процентов.

Каким образом эти люди смогут повлиять на ситуацию в России?

В такой ситуации диктатуры, в таких условиях единичные выступления помогают крайне мало и фактически являются самоубийством. И это люди, живущие в России, прекрасно понимают. Только сдвиг в массовом общественном сознании может произвести какое-то действие. Может быть, не явно это будет видно, но эту глыбу нужно двигать - этот странный пузырь пропаганды, где люди находятся внутри данной им информации и знать ничего не хотят. Вот этот большой лед нужно плавить и изнутри, и снаружи. Постепенно двигать людей, чтобы они вернулись к здравомыслию.

Очень много есть публичных людей, которые не выражают свою позицию. В их адрес много критики, мол, молчание - это преступление. А как на ваш взгляд?

Нет, молчание - это не преступление, особенно если разобраться в ситуации. Дело в том, что в России происходит тотальный контроль и полное подавление какого-либо движения. Даже пикнуть нельзя. Людей можно понять, и то, что происходит, это возвращение "совка", возвращение к коммунизму и СССР. А СССР - это наше общее прошлое. Но вот только кто-то избавился от него, а кто-то - нет.