Олег Куваев - о Масяне как анти-Путине и смысле мультиков во время войны

"Масяня представляет собой большой слой людей в России, которые в ужасе от того, что их страна творит", - уверен создатель "Масяни". Художник Олег Куваев - в интервью DW.
Популярный мультсериал "Масяня", первая серия которого вышла в 2001 году, после начала вторжения России в Украину стал антивоенным. В 162 выпуске под названием "Санкт-Мариубург" создатель "Масяни" Олег Куваев анимационным языком рассказывает о судьбе Мариуполя - как бы на примере Санкт-Петербурга. В описании мультика на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva написано: "Эмпатия - главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну". Deutsche Welle поговорила с художником и об этой серии, и о том, что будет с Масяней дальше.
Олег, число просмотров последней антивоенной серии перевалило за три миллиона только в YouTube, а комментариев уже более 50 тысяч. У вас есть обратная связь со зрителями?
Да, я читаю все комментарии, особенно когда выходят серии, привлекающие слишком много внимания. В данном случае я был удивлен. Я не понял, почему рисованный персонаж тронул людей больше, чем реальные видео, которые можно увидеть в интернете, реальные дневники жителей Мариуполя и других украинских городов. Почему рисованный мультфильм привлек столько внимания, для меня не совсем ясно.
А он привлек ту аудиторию, на которую вы рассчитывали? В описании к видео вы указали, что он для тех, кто "еще поддерживает войну в Украине"?
Там формулировка - "по какой-то чудовищной ошибке". Иначе и быть не может, потому что человек не может поддерживать убийства, кровь, убийства детей, которые мы видим каждый день в последнее время. Достиг ли я аудитории? Думаю, да. И даже больше, чем рассчитывал. Я, конечно, анализирую достаточно субъективно и учитывая тот факт, что люди из России не могут открыто писать то, что думают. Если только их мысли не совпадают с пропагандой. Поэтому реакция из России - сдержанная, но по нынешним временам эта реакция - бурная.
А приходилось ли вам слышать, что кто-то из ваших друзей или близких благодаря вам или альтернативным источникам информации поменял свою позицию на антивоенную?
Я не волшебник, конечно. Поэтому не могу вдруг всех сделать ангелами, а ограниченных людей - здравомыслящими. Этого даже медики не могут. Даже прямое медицинское вмешательство не поможет! Но есть реакции от моих старых друзей, одноклассников, старых коллег, с которыми давно не общался и которые поддерживают эту странную тенденцию в России. От них идут короткие реакции из серии "я в шоке", "я плакал" и так далее. Это говорит о том, что эмоциональная реакция есть. Они, конечно, не станут писать: "Я сейчас после твоего мультфильма выйду на протесты - и мы снесем всю эту диктаторскую верхушку". Но было бы гениально, если мне и другим художникам удастся совершить сдвиг в душах людей.
Все, кто активно высказывается, либо покинули страну, либо делают это на свой страх и риск. Сигнал от власти четкий: либо вы уезжаете, либо мы вам заткнем рот...
Людей с активной позицией в России крайне мало. Кроме Шевчука, я и не вспомню никого. Поле зачищается на 100 процентов.
Каким образом эти люди смогут повлиять на ситуацию в России?
В такой ситуации диктатуры, в таких условиях единичные выступления помогают крайне мало и фактически являются самоубийством. И это люди, живущие в России, прекрасно понимают. Только сдвиг в массовом общественном сознании может произвести какое-то действие. Может быть, не явно это будет видно, но эту глыбу нужно двигать - этот странный пузырь пропаганды, где люди находятся внутри данной им информации и знать ничего не хотят. Вот этот большой лед нужно плавить и изнутри, и снаружи. Постепенно двигать людей, чтобы они вернулись к здравомыслию.
Очень много есть публичных людей, которые не выражают свою позицию. В их адрес много критики, мол, молчание - это преступление. А как на ваш взгляд?
Нет, молчание - это не преступление, особенно если разобраться в ситуации. Дело в том, что в России происходит тотальный контроль и полное подавление какого-либо движения. Даже пикнуть нельзя. Людей можно понять, и то, что происходит, это возвращение "совка", возвращение к коммунизму и СССР. А СССР - это наше общее прошлое. Но вот только кто-то избавился от него, а кто-то - нет.
Можно ли было тогда людей упрекать в том, что они не пикали? Тогда вся страна была превращена в концлагерь. Кто же пикает в концлагере? Это специальное заведение, чтобы никто не пикал. С исторической точки зрения неплохо, чтобы люди протестовали и выступали. Но на частном уровне я понимаю этих людей. Если бы я находился в России, у меня был бы выбор: либо тюрьма, либо эмиграция. И никаких других вариантов. И у людей, которые живут там, тоже их нет. Люди не хотят самостоятельно идти на виселицу и заниматься самоубийством.
А как в Украине воспринимают антивоенную Масяню?
Отлично воспринимают. Огромное спасибо украинцам за всяческую поддержку, я держу очень хороший контакт с людьми из Украины и надеюсь, что у них все будет замечательно и этот кошмар закончится.
А сталкивались ли вы с мнением, что ваша позиция запоздала и термин "хорошие русские" воспринимается со скепсисом?
Естественно, такое будет происходить, и такие обобщения неизбежны, типа "все русские - козлы". А как вы хотели? Это очень сильные эмоции, это убийства детей. Бомбят в труху вокзал, ТЦ в Кременчуге, офисные здания в Виннице. Какая может быть реакция? Вы ждете от них фильтрования русских по полочкам? Нет конечно, им бы выжить.
А Масяня - "хорошая русская"?
Масяня представляет собой большой слой людей в России, которые в ужасе от того, что их страна творит. Этого не видно часто из-за границы, поскольку вся информация из России жестко фильтруется. Но в России есть здравомыслящие люди, просто они хотят жить, черт возьми! Украинцы прячутся в бомбоубежища, а люди в России прячутся от полицейских и прочих хмырей, которые шастают везде в поисках инакомыслия.
Вы сами покинули Россию в 2006 году. И я слышала вашу фразу, что ваши дети "растут с войной в голове". Но в Израиле израильтяне и арабы сосуществуют мирно на бытовом уровне. По вашим словам, общество в Израиле научилось отделять идеологию от людей. Будет ли такое возможно между россиянами и украинцами?
Разумеется. Это будет возможно. К сожалению, не сразу и не скоро, потому что столь жестокие преступления не прощаются очень долго. На примере Германии мы видим, что возвращается немецкая культура после войны не сразу. И в сознании многих Германия до сих пор ассоциируется с недобрыми страницами ее истории. Так что россияне могут рассчитать на еще больший срок, поскольку напали на братский народ.
Ох, ваши слова про братский народ не многие поймут сейчас...
Да, все мы жили когда-то в одной стране, поэтому будет трудно вернуть нормальные отношения. Что касается Израиля, то да, здесь дети попадают в такую ситуацию. Дело не в национальностях, об этом нужно помнить.
Кстати, Германия это пережила благодаря огромной работе мемориальных фондов, просветительской работе.
Я надеюсь, что к власти в России придут здравые люди и начнут выплачивать репарации, ставить памятники погибшим и каяться. Еще за коммунизм не покаялись, что я считаю первопричиной. Россия не покаялась за коммунизм, а декоммунизация общества должна была быть проведена. Но никакая работа не была проведена. Началась работа по возвращению совкового менталитета. Хотя в СССР была идеология, а сейчас никакой идеологии, кроме имперской, нет вообще.
В выпуске Масяни Царь@ру 2013 года вы предсказали масштаб будущих репрессий. Вы не ловите себя на мысли, что власть их словно берет за основу как методичку?
Да, такое ощущение есть. Но пророческих данных у меня нет. Это путь к маразму. Была какая-то сырая демократия, а потом становилось все хуже и хуже. А я - аниматор, и я шел впереди по этой тропинке к маразму как аниматор, а они шли по ней на полном серьезе. И пришли к фашистскому режиму. Что же дальше? Ядерная война?
Я смеюсь, но по привычке, потому что такие вещи больно проговаривать. Поэтому моя профессия кончилась в классическом виде: я не могу преувеличивать, поскольку дальше некуда. Мы дошли до самого большого абсурда в нашей жизни. В российской власти сидит мафия, которая в 90-е "кошмарила" киоски, но поднялась в своей карьере до самых верхних должностей. Обычная бандитская шайка, которая сидит и разворовывает. А теперь затеяла войну, ведь агрессия - это суть мафии.
Можно ли провести какие-то параллели между 20-летней Масяней и 20-летним сроком Путина?
Масяня - как анти-Путин? Звучит хорошо, надо подумать. В начале 2000-х в России были сильны тенденции к деполитизации общества, была создана социальная тенденция и атмосфера, когда в политику никто не шел. И сейчас мы видим, что Россия упустила молодых политиков, и политикой в России занимаются старперы из КГБ.
Персонаж Масяни в начале тоже не интересовался политикой...
Да, я, как и все остальные русскоязычные художники, виню себя в том, что отказывался проникать в эту часть общественной жизни, когда жил в России, хотя тогда всем стоило создавать новую Россию. Должен быть общественный голос, а его нет. И сейчас мы видим результат.
Вы говорили, что вы - оптимист. Оптимизм вернется в Масяню? Хеппи-энд возможен?
Мои последние серии показывают оптимизм. Я верю, что большое количество людей в России не поддерживают этот кошмар, и верю, что диктатура рухнет (они все рушатся рано или поздно) и что на этих руинах начнет строиться нормальное государство.
Масяня начнет полноценно материться, а не обрывать себя на полуслове? Пора?
Интересно происходит, что во время войны в русском языке мат легитимирован. Но я не могу! Я воспитан в Питере поколениями питерцев, этот менталитет не вытравить. Мат будет неестественно звучать в устах Масяни.
Вы предусмотрели дальнейшие антивоенные серии?
Не знаю, как с этим справится Масяня. Но у нее - 20-летний опыт.