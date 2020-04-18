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Музей Гетти, Лос-Анджелес
От Парижа до Сеула. Лучшие онлайн-прогулки по самым известным музеям мира
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Искусство невозможно без наблюдателя, и потому с закрытием всех выставок в период пандемии можно было бы объявить о его смерти — но только если бы коронавирус ударил по человечеству до развития интернета. В сети искусство продолжает жить, главные музеи мира открывают виртуальные экскурсии с важнейшими экспонатами, а у интернет-пользователей, запертых в самоизоляции, появилась уйма времени для того, чтобы побродить по выставкам из разных уголков планеты.

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О лучших онлайн-прогулках по самым известным музеям мира пишет "Лента.ру".


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Музей Гетти, Лос-Анджелес

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Lenta.ru

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