От Парижа до Сеула. Лучшие онлайн-прогулки по самым известным музеям мира

Искусство невозможно без наблюдателя, и потому с закрытием всех выставок в период пандемии можно было бы объявить о его смерти — но только если бы коронавирус ударил по человечеству до развития интернета. В сети искусство продолжает жить, главные музеи мира открывают виртуальные экскурсии с важнейшими экспонатами, а у интернет-пользователей, запертых в самоизоляции, появилась уйма времени для того, чтобы побродить по выставкам из разных уголков планеты.
О лучших онлайн-прогулках по самым известным музеям мира пишет "Лента.ру".
- 1. Музей Гетти, Лос-Анджелес
- 2. Лувр, Париж
- 3. Дворец дожей, Венеция
- 4. Рейксмюсеум, Амстердам
- 5. Апостольский дворец, Ватикан
- 6. Художественный музей Сан-Паулу, Сан-Паулу
- 7. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк
- 8. Музей Орсе, Париж
- 9. Пушкинский музей, Москва
- 10. Британский музей, Лондон
- 11. Национальный музей современного искусства, Сеул