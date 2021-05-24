От XIX века до наших дней: каким было порно 100 лет назад и как оно менялось

Pornhub опубликовал коллекцию отреставрированных эротических фильмов, снятых с 1896 по 1948 год. В подборку вошли 20 лент, включая работы основоположников кинематографа Томаса Эдисона и Жоржа Мельеса.

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О том, как развивалась индустрия порнофильмов с конца XIX века до наших дней, рассказывает "Газета.Ru".

Эротические фильмы появились почти в одно время с рождением кинематографа — в конце XIX века. Первое в истории кино для взрослых "Мария отходит ко сну" ("Coucher de la mariée", на фото)) француз Альберт Киршнер снял в 1896 году. В кадре актриса Луиз Вилли в течение семи минут просто снимает несколько слоев платья и остается в сорочке, не оголяя тела. Все это время изнемогающий от ожидания мужчина подглядывает за ней из-за ширмы. Фильм в отреставрированном виде вошел в коллекцию "Remastured" сервиса Pornhub.

В том же 1896-м Томас Эдисон представил фильм "Поцелуй" ("The Kiss"), в котором пара целуется в губы, — это был первый подобный случай в истории кинематографа, и по тем временам подобное считалось провокационным. В итоге из-за цензуры ленту сократили с семи минут до двух. Через год один из основоположников мирового кинематографа Жорж Мельес снял "После бала" ("Apres le Bal"). По сюжету девушка раздевается перед сном с помощью служанки до белья, которое имитирует голое тело. Помощница моет героиню и укутывает в халат.

Переломным моментом в индустрии порнофильмов стал выход немецкой ленты "Вечером" ("Am Abend") в 1910 году. В ней зрители впервые увидели на экране секс в разных позах, оральные ласки, мастурбацию и снятые крупным планом половые органы, — и все это показывали в кино. Завязка фильма классическая: мужчина заглядывает через замочную скважину в спальню, где женщина мастурбирует на кровати. После нескольких минут наблюдения вуайерист входит в комнату, и пара занимается сексом. Режиссер этой ленты неизвестен.

Foto: Public domain/Wikipedia

О том, кто снял фильм "Сатарио", также нет никакой информации. Съемки картины проходили с 1907 по 1912 год предположительно в Аргентине. Его героини — нагие девушки, которые резвятся в реке. Когда они начинают ласкать друг друга, из кустов выбегает мужчина в костюме рогатого дьявола и похищает одну из подруг. Затем он занимается с ней сексом, включая фелляцию. Впоследствии фильмы "Вечером" и "Сатарио" попали в коллекцию Института имени Кинси по изучению секса, гендера и репродукции.

В 1920-е годы почти все сценарии фильмов для взрослых были основаны на "досуге супружеских пар". Сюжеты были более развернутыми, но звуковая дорожка еще не появилась. Поэтому для пояснения отдельных моментов использовались вставки с текстом. Страсть обозначалась врезами со словами "Oui, oui!" и "Oh, Dear!", а в конце на экране появлялась фраза "Grand finale" (эякуляцию не показывали). Женщины почти не смотрели порнофильмы, поэтому режиссеры ориентировались на потребности мужской аудитории. Как правило, действия эротических лент 20-х годов происходили в спальне или гостиной, когда жена встречала уставшего мужа после работы. Зачастую актеры ограничивались сексом в миссионерской позе и фелляцией; обязательным был показ женских половых органов крупным планом.

Порнофильмы 30-х годов отличались разнообразием актеров и эмоций — публика уже пресытилась изображением гениталий во весь экран и требовала чего-то нового. Режиссеры предлагали зрителям посмотреть на групповой, однополый и межрасовый секс. При этом белокожие мужчины занимались сексом с чернокожими женщинами, а темнокожие мужчины к белым дамам не допускались. Самый модный женский типаж представляли пышногрудые девушки. В 30-е наконец появились звуковая дорожка и монтаж, что также повлияло на развитие индустрии порнофильмов. В связи с высокой прибыльностью кино для взрослых и развитием технологий стали открываться подпольные студии по производству эротических лент. Главными законодателями рынка являлись США и некоторые европейские страны, в частности, Франция и Германия.

Foto: Public domain/Wikipedia

К началу Второй мировой войны образы героев порнофильмов стали более домашними — например, негодный к службе в армии мужчина в очках и женщина с маленькой грудью в чулках с черным швом. Многие представители среднего класса уже могли позволить себе личный киноаппарат и домашний порнопросмотр, а некоторые пары даже начинали снимать хоум-видео. В те годы был огромный спрос на альбомы с эротическими фотографиями для солдат. В свою очередь мафия начала закупать, копировать и продавать частные порноролики.

После войны, в 50-е годы, публика стала интересоваться различными сексуальными атрибутами и фетишами. В 1953 году вышел первый журнал Playboy, который подогрел интерес общества к интимному контенту. Актрисы порнофильмов задали моду на кружевное белье, шпильки, интимные стрижки и депиляцию. Все это косвенно спровоцировало "бэби-бум". В период относительной вседозволенности в некоторых странах порноленты показывали в специальных кинотеатрах, однако на подобных просмотрах обязательно присутствовал полицейский.

Одним из первых цветных эротических фильмов 1960-х стала лента "Солнечное убежище" ("Hideout in the Sun") американцев Ларри Волка и Дориса Уишмана. В картине показаны мужская и женская нагота, но нет сексуальных сцен. В отличие от предшественников "Солнечное убежище" представляет собой полноценный 70-минутный фильм с сюжетом, построенным не вокруг секса. В ленте два брата грабят банк и берут в заложники девушку. Узнав, что жертва — нудистка, грабители вынуждают ее взять их в лагерь нудистов, где они могут скрыться.

Foto: Publicitātes foto

Также в 60-х активно распространялось домашнее порно. Многие начали на постоянной основе использовать противозачаточные средства и практиковать свободную половую жизнь. Общество стало более раскрепощенным, в связи с чем в некоторых странах начали открываться секс-шопы, свинг-клубы и появился термин "нимфомания". В 1969-м порнография была легализована как жанр кинематографического искусства в Германии.

В 1970-х начался "золотой век" порноиндустрии: вышли известнейшие в определенных кругах фильмы "Глубокая глотка" ("Deep Throat", США) и "Декамерон" (Decameron", Италия), порнозвезды стали знаменитыми.

Первым эротическим фильмом, показанным в нелегальном ночном прокате в СССР, стала как раз "Глубокая глотка". При этом в 80-е за распространение порнографии в Советском Союзе можно было получить срок. По воспоминаниям очевидцев, милиция вычисляла нарушителей, отключала свет в их квартирах, выбивала двери и забирала в участок всех, кто участвовал в просмотре. В СССР также был распространен обмен кассетами, и под напором правоохранителей обменщик мог сдать всех своих товарищей.

Foto: Kadrs no filmas

В ту же эпоху фильмы для взрослых получили интересные сюжеты, вдумчивые диалоги и неограниченный инструментарий для мастурбации. Первое гей-порно "Мальчики на песке" вышло в США в 1971 году. Бюджет фильма, который составил $8 тыс., был отбит в течение первого часа проката. Фильм показывался в США и некоторых других странах, собрав $140 тыс. за полгода. Через несколько лет вышел сиквел "Мальчиков на песке", который оказался менее успешным.

Главной героиней порно 80-х стала блондинка Джинджер Линн. Многие актрисы начали увеличивать грудь с помощью силикона до неестественных размеров. В отличие от прошлого десятилетия в основу порно вновь вернулся секс в чистом виде — часто групповой. Для участия в особо жестких сценах актеры употребляли обезболивающее.

Foto: Publicitātes foto

В 1990-х набирали популярность эротические пародии на культовые фильмы — такие, как "Звездные войны", "Терминатор", "Кошмар на улице Вязов", "Алиса в Зазеркалье". Также продолжилась мода на жесткое порно из 80-х. В эти годы порнография завоевывала престиж: СМИ активно обсуждали звезд порноиндустрии, которые могли позволить себе роскошную жизнь. С 1984 года вручается награда AVN Awards, ее называют "Порно-Оскаром". Позднее появились и другие нишевые премии — XRCO Award, XBIZ Award и Fans of Adult Media and Entertainment Award.

Современные эротические фильмы объединяют в себе всю историю порноиндустрии. Характерными чертами новейшего порно являются огромное разнообразие, всеобщая доступность в интернете и множество нелегальных студий. Профессия порноактера уже не считается зазорной — таких звезд индустрии, как Сашу Грей, Кекилли Сибель и Дэни Вериссимо приглашают сниматься в художественных фильмах. Некоторые звезды Голливуда (например, Сильвестр Сталлоне) и вовсе пришли в свою профессию из порно. А многие знаменитости (Пэрис Хилтон, Памела Андерсон, Кендра Уилкинсон и другие) снимают эротические ролики дома — иногда они по каким-то причинам просачиваются в сеть.