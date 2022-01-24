Пакуем чемоданы: 6 новых потрясающих музеев, которые откроются в 2022 году

Пандемийные ограничения нанесли серьезный удар по музеям всего мира. Если в 2019 году сотню самых известных мировых музеев посетило более 230 миллионов человек, то в 2020 году, по данным The Economist, это число сократилось до 54 миллионов. Более 40% музеев и в прошлом году были вынуждены периодически закрываться, а некоторые даже продавали экспонаты из своих коллекций, чтобы выжить. Но в этом году настроение меняется и в музейном мире намечаются интересные новости.

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Предлагаем вам посмотреть, какие шесть новых и впечатляющих музеев откроются в этом году в разных странах мира

Одним из самых главных и самых дорогих музеев в Северной Европе может стать Норвежский национальный музей, который должен открыться в Осло. Впечатляющим обещает быть и Большой египетский музей в Гизе, который открылся в конце прошлого года. Новые музеи в 2022 году откроются также в Австралии, Франции, Великобритании и других странах мира. Кроме того, будут открыты небольшие музеи искусства и фотографии в Европе и США. Например, музей лауреата Нобелевской премии Боба Дилана в штате Оклахома.