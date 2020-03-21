Пандемия коронавируса разорила индустрию музыки и кино

Европейские и американские кинорежиссеры, продюсеры, музыканты и организаторы концертов рассказали о том, как пандемия коронавируса разоряет индустрию музыки и кино и как запреты на массовые мероприятия привели к финансовому краху работников этой индустрии. Их слова приводит The Guardian.

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Британская певица Грэйс Картер поделилась, что ей самостоятельно пришлось отменить тур по Европе, потому что официальных запретов от властей не было, а ее поклонники, несмотря на новости о пандемии, все равно собирались прийти на шоу. Она отметила, что это далось ей тяжело, поскольку из-за отмены выступлений ее команда лишилась заработка.

Организаторы фестивалей в Европе также пожаловались на то, что из-за атмосферы неопределенности, которую на ранних стадиях распространения коронавируса создавали власти, им приходилось самостоятельно выбирать между финансовым благополучием и заботой об окружающих. "Нам хотелось, чтобы нам сказали, что делать, — сказали бы закрыться, никто бы не спорил", — рассказал Бен Льюис из компании Super Friendz, занимающейся организацией музыкальных фестивалей.

Американский музыкант Крис Форсайт сравнил происходящее в США с терактами в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. "Фанаты не подозревают, насколько хрупкое финансовое положение у большинства музыкантов. Многие зачастую получают не больше бармена", — посетовал он.

Режиссер Кевин Макдоналд посчитал, что происходящее в мире окажет разрушительный эффект на индустрию кино, поскольку никто не может наверняка утверждать, что кинотеатры будут работать осенью. "Студия Universal объявила, что устроит премьеры новых фильмов в интернете — это просто шокирующее заявление, учитывая, что она годами отстаивала право на эксклюзивные премьеры в кинотеатрах", — объяснил он.

Руководитель британского независимого кинотеатра Light House cinema Келли Джеффс заявил, что после рекомендаций властей изолироваться во избежание заражения их доход снизился на 90 процентов: "Мы держались, сколько могли, но в четверг закрылись".

"Я набрал работы, чтобы продержаться до августа. За один час вся она была отменена. Я понял, что будет с индустрией, мне стало плохо. Месяцы пройдут, прежде чем все снова запустится, и когда это произойдет, фрилансеры просто с ума сойдут", — заявил Блэйр Барнетт, работавший художественным директором в различных кинопроектах. Многие кинематографисты также рассказали о том, как им пришлось остановить работу над проектами и как их оставили без денег.