Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 90 тысяч долларов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе за 68 тысяч фунтов (около 90 тысяч долларов), сообщает "Би-би-си". Этот экземпляр в твердом переплете издали в 1997 году — еще до того, как сага о мальчике-волшебнике получила всемирную известность.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", Проданная книга — одна из 500, изданных в 1997 году. Еще один экземпляр из этого тиража ранее продали на аукционе Hansons Auctioneers за 50 тысяч фунтов (60 тысяч долларов). Нашедшая книгу в доме своей матери Шарлотта Рамси изначально хотела продать книгу за 50 пенсов на распродаже. Однако после просмотра шоу про аукционы она решила проверить, несет ли книга какую-либо ценность.

Другая книга из этого тиража хранилась в библиотеке в Эдинбурге — ее с соответствующими штампами продали на аукционе за 17,5 тысяч фунтов (23 тысячи долларов).

Из первого тиража 300 книг "Гарри Поттер и философский камень" разослали по школам и библиотекам, еще 200 поступили в свободную продажу за 10,99 фунтов.

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