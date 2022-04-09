Письма с войны. Актриса Юлия Ауг переехала из России в Эстонию и ставит спектакль об украинцах

Российская актриса с эстонскими корнями Юлия Ауг перебралась из России обратно в Эстонию. Здесь она ставит пьесу на основе писем, которые получала из Украины.

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В передаче "Кругозор" Юлия рассказала, что в Украине у нее очень много людей, с которыми она все время поддерживает связь: "Сейчас мы переписываемся каждый день. И в целом в Украине сейчас бытует такая поговорка, что если ты ранним утром пишешь своему другу "Как ты?" — это уже почти признание в любви. Мы пишем друг другу и они мне рассказывают, что там сейчас происходит".

Что написали сегодня? "После произошедшего очень сложно писать. Слова почти закончились, так как появились материалы из Бучи".

Ей казалось, что самым страшным был момент воздушной атаки на Мариупольский драматический театр. "Но теперь стало понятно, что фотографии из Бучи — страшнее всего, что можно было вообразить. Например, сегодня мне написала подруга из Киева, что у них всю ночь шел проливной дождь. И это очень хорошо, потому что дождь смывает всю грязь и дарит надежду".

Юлия Ауг родилась в тогда еще Ленинграде, но выросла и закончила школу в Нарве. Эстонскому зрителю она известна благодаря фильмам "Купе номер 6" и "Товарищ ребенок". В России она много снималась в кино и сериалах, работала в театре. А 4-го марта вернулась в Эстонию.

"Мне и правда сейчас тяжело, потому что я работаю с документальными материалами, - говорит Ауг. - Здесь, в Эстонии в середине декабря я поставила спектакль о холокосте под названием "Мама, а наша кошка — тоже еврей?"