"Пляска на костях" или осмысление пережитого: авторы из 10 стран выпустили сборник стихов о коронавирусе

Сборник коронавирусной поэзии стал скандальным ещё на стадии задумки — некоторые российские медиа ещё весной окрестили его пляской на костях и самопиаром на чужой боли. Впрочем, насчёт чужой они погорячились: многие авторы, включая составителя антологии, сами переболели Covid-19, и это явно не тот метод, которым они хотели бы продвигать своё творчество. 24 декабря тираж покинул издательство, и скоро появится в продаже.

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"Возврату не подлежит" — это почтовый штамп. Он случайно попал на глаза составителю — и стало понятно, что это идеальное описание 2020 года.

"Герои книги — и маленький злобный прогульщик, радующийся закрытию школы, и юная леди, романтизирующая любовь во время чумы, и мать, у чьего ребёнка двустороннее поражение легких, и писатель, верящий, что спасётся водкой, и вчерашний скептик, кидающий горсть земли на крышку гроба своего друга, умершего в ковидарии, и весельчак, игнорирующий пандемию", — говорится в описании проекта.

В сборнике приняли участие авторы из России, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Беларуси, Украины, Германии, Узбекистана и Израиля — всего 124 человека. И уже признанные поэты — например, Анна Герасимова (Умка) или Аля Хайтлина (Кудряшева) — и молодые авторы, постепенно набирающие популярность в Сети.

Стефания Данилова, составитель сборника — не просто популярный молодой автор (ей 26 лет), но и арт-продюсер множества проектов, связанных с литературой. Например, фестиваля "Всемирный день поэзии", в котором приняли участие несколько тысяч пишущих по-русски авторов со всего мира. "Возврату не подлежит" — уже вторая антология, которую она выпускает. "У меня есть дар алхимика, — шутит она. — Соединять разные ингредиенты — поэтов, тексты — и делать так, что в это никто не верит, пока не увидит".

По её словам, у поэзии и коронавируса больше общего, чем принято думать.

"Коронавирус живёт где попало: в уханьской летучей мыши, в шлейфе от кашля и на немытых руках. Поэзия тоже не выбирает, где ей жить: на прокуренной кухне, в книге с золотым обрезом или в тексте молодого автора без опыта публикаций. Говорят, что коронавирус — миф, а поэзия — мертва. Как правило, говорят те, кто не сталкивался ни с тем, ни с другим сам".