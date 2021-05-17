Победительница "Евровидения" устроилась работать в супермаркет

Певица из Ирландии, победительница музыкального конкурса "Евровидение-1993" Ниам Кавана устроилась на работу в супермаркет из-за болезни мужа, пишет RSVP Live.

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Как рассказала исполнительница в эфире радио RTE, в 2018 году у ее супруга, музыканта Пола Мегахи случился ишемический инсульт во время выступления на концерте в Корке с другими победителями Евровидения из Ирландии. О произошедшем Ниам рассказал один из сыновей. Сама она в этот момент выступала в другом месте.

По словам певицы, после этого ее муж потерял способность говорить. Позже речь к нему вернулась, но он никогда не сможет полностью восстановиться. Из-за пандемии коронавируса и невозможности выступать Кавана лишилась заработка и была вынуждена вместе с 17-летним сыном устроиться на работу в супермаркет. Певица призналась, что не афишировала свою новую работу, однако ее стали узнавать люди.