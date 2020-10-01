Под "Джокондой" да Винчи нашли скрытый эскиз

Французский исследователь Паскаль Котт обнаружил скрытый эскиз на картине Леонардо да Винчи "Джоконда". Набросок свидетельствует о том, что изначально художник намеревался запечатлеть девушку в другой позе. Об этом сообщает портал Artnet News.

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Свое исследование ученый начал еще в 2004 году, сделав снимок картины с помощью инфракрасного света. Он помог выявить под слоем краски ранее скрытые элементы.

Так, выяснилось, что под картиной с помощью древесного угля и трафарета с отверстиями был сделан набросок. Следы эскиза можно обнаружить на голове и руках девушки. Они свидетельствуют о том, что изначально да Винчи хотел изобразить Мона Лизу вполоборота и смотрящей в сторону. Однако затем он решил "развернуть" портрет к зрителям.

Кроме того, на волосах девушки заметен след от заколки. Такое украшение несвойственно для Флоренции того времени. Ученые предположил, что таким образом художник хотел передать образ какой-то богини.