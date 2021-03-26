Pixabay/Gerd Altmann
Foto: Pixabay/Gerd Altmann

Погиб музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му", журналист и культуролог Александр Липницкий. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на публикацию вдовы покойного Инны в закрытой группе в Facebook.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам супруги, 25 марта Липницкий пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина гора в Московской области и утонул. Данную информацию также подтвердил сын музыканта Владимир.

Александр Липницкий родился в 1952 году. Он закончил факультет журналистики МГУ и с 1975 года издавался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и другими участниками группы "Аквариум", позже он начал гастролировать вместе с ними.

Липницкий также общался и поддерживал музыкантов ленинградских рок-групп "Зоопарк" и "Кино". В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он основал коллектив "Звуки Му", в котором выступал в качестве бас-гитариста.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,