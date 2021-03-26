Погиб музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му", журналист и культуролог Александр Липницкий. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на публикацию вдовы покойного Инны в закрытой группе в Facebook.

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По словам супруги, 25 марта Липницкий пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина гора в Московской области и утонул. Данную информацию также подтвердил сын музыканта Владимир.

Александр Липницкий родился в 1952 году. Он закончил факультет журналистики МГУ и с 1975 года издавался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и другими участниками группы "Аквариум", позже он начал гастролировать вместе с ними.

Липницкий также общался и поддерживал музыкантов ленинградских рок-групп "Зоопарк" и "Кино". В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он основал коллектив "Звуки Му", в котором выступал в качестве бас-гитариста.