Премия за худшее описание секса отменена из-за обилия плохих событий в 2020 году
Foto: PantherMedia/Scanpix

Премия за худшее описание секса Bad Sex Award отменена из-за обилия плохих событий в 2020 году, сообщает The Guardian.

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Жюри премии пояснило, что вручение призов возобновится в 2021 году. По его мнению, за прошедшие 12 месяцев публика столкнулась со слишком большим количеством негативных явлений. Кроме того, с наступлением пандемии коронавируса было опубликовано меньше книг.

"Самоизоляция приводит к появлению новых видов сексуальных практик, поэтому судьи ожидают, что в следующем году они получат большое количество заявок на получение премии. Напоминаем авторам, что виртуальный секс и другие виды домашних развлечений подпадают под действие этой награды", — отметил пресс-секретарь Bad Sex Award.

В 2019 году премию впервые вручили сразу двум писателям. Победу одержали француз Дидье Декуэн и британец Джон Харви.

Bad Sex Award учреждена в 1993 году журналом Literary Review. В разные годы ее получали Себастьян Фолкс, Норман Мейлер, Салман Рушди, Томас Вулф и Габриэль Гарсиа Маркес.

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Source

Lenta.ru

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