Провокационный художник Берзиньш нарисовал обложку альбома для звезд метал-музыки Cradle of Filth

Латвийский художник Артур Берзиньш сделал обложку музыкального альбома "Existence Is Futile" всемирно известной британской метал-группы Cradle Of Filth. Выход альбома запланирован на 22 октября.

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Концептуальный мотив альбома — экзистенциальный ужас и страх неизвестного. Артур Берзиньш уже третий раз сотрудничает с британскими музыкантами. В этот раз он снова предложил интерпретацию истории мирового искусства. И если обложка альбома 2015 года "Hammer Of The Witches" содержала отсылку к "Шабашу ведьм" Франсиско Гойи, а обложка альбома "Cryptoriana" — к "Венере" Сандро Боттичелли, то на обложке нового альбома любители истории искусства могут узнать мотивы из правого крыла триптиха голландского художника Иеронима Босха "Сад земных наслаждений", на котором изображен ад.

В первой половине этого года другая всемирно известная группа, легенда португальского готик-метала Moonspell, выпустила новый альбом "Hermitage", обложку которого тоже создал Артур Берзиньш. На ней изображен идущий по морю монах-отшельник, а у него за спиной виден город, в котором небоскребы тонут в воде.

Недавно в галерее Museum LV и культурном центре Grata JJ завершилась персональная выставка художника "Новый день настанет для Латвии", на которой были представлены видеоигра, широкоформатные фото-инсценировки, объекты и ассамбляжи, объединенные в цикл "Транспозиции".