Путин Кинга не читает. Борис Акунин против культурной изоляции России

Писатель Борис Акунин высказался против бойкота российского рынка культуры и развлечений. Об этом написал в соцсетях.

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Как сообщил Акунин, 1 апреля ровно 25 лет он стал писателем, однако для него этот праздник стал грустным.

"У меня сегодня юбилей. Ровно 25 лет с того дня, как я стал писателем. 1 апреля 1997 года я начал сочинять свой первый роман "Азазель". Праздник сегодня грустный, - пишет он. - У меня готовы три новые книги – завершающий художественный том "Истории российского государства", пятый роман серии "Семейный альбом" и экспериментальный аудио-интерактив об Эрасте Фандорине, но я не уверен, что они выйдут. Во всяком случае в России.