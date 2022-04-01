Путин Кинга не читает. Борис Акунин против культурной изоляции России

Писатель Борис Акунин высказался против бойкота российского рынка культуры и развлечений. Об этом написал в соцсетях.
Как сообщил Акунин, 1 апреля ровно 25 лет он стал писателем, однако для него этот праздник стал грустным.
"У меня сегодня юбилей. Ровно 25 лет с того дня, как я стал писателем. 1 апреля 1997 года я начал сочинять свой первый роман "Азазель". Праздник сегодня грустный, - пишет он. - У меня готовы три новые книги – завершающий художественный том "Истории российского государства", пятый роман серии "Семейный альбом" и экспериментальный аудио-интерактив об Эрасте Фандорине, но я не уверен, что они выйдут. Во всяком случае в России.
Пару недель назад я получил письмо из моего британского литагентства. Там говорилось: "Учитывая ужасные события в Украине, вы, вероятно, предпочтете на время отказаться от публикации ваших книг в России". Я ответил, что нет, не предпочту. Я категорически не поддерживаю инициативу бойкота российского книжного рынка, запущенную Стивеном Кингом и подхваченную другими авторами. Точно так же я считаю ошибкой решение Netflix и некоторых других мейджоров культурной сферы уйти из России.
Подобные шаги только укрепляют путинскую диктатуру, работают на ее пропаганду, создающую у россиян ощущение, что весь мир против них.
Не надо делать за диктатора его работу. Пусть он сам перекрывает культурные потоки и жители России знают: это Путин их обкрадывает, лишает книг, сериалов, музыки.
Нет уж, я подожду, пока меня запретит русский военный Роскомнадзор или кто там у них этим занимается. А до тех пор я с вами, мои дорогие русские читатели. Спасибо вам за то, что были со мной все эти годы. Спасибо за 32 миллиона купленных книжек. Если мы и расстанемся, то ненадолго. Скоро рассвет".