Радио "Серебряный дождь" в последний раз выйдет в эфир 4 июля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора радиостанции Дмитрия Савицкого.

Такое решение было принято из-за финансовых трудностей. "У нас день рождения станции. В последний день хотели его в последний раз отпраздновать. А дальше уже что-то по этому поводу делать. Если говорить про какую-то дату — эта дата нам известна. А если говорить про продолжение существования, то будем смотреть по обстоятельствам", — уточнил Савицкий. По словам директора, в последнее время сотрудники начали получать зарплату с задержками.

Радиостанция "Серебряный дождь" начала свое вещание 4 июля 1995 года. Сейчас она вещает в 200 городах России и ближнего зарубежья.