Режиссер из Латвии Галина Полищук возглавит МХАТ им. Горького, где поставила Прилепина

С 13 марта главным режиссером МХАТ им. Горького станет Галина Полищук, которая ставила там такие спектакли "Жди меня" по Валентину Распутину и "Женщины Есенина" по Захару Прилепину. Свой последний латвийский спектакль "Квота на жизнь" в 2017 году на сцене театре Dailes Галина посвятила теме беженцев.

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Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман сообщил, что с 3 апреля МХАТ будет ремонтироваться — он займется хозяйственными делами, а Галина — художественными, будет создавать свои постановки.

Галина Полищук родилась в 1968 году Риге. Ее предки-староверы приобрели земли под Екабпилсом в 18-м веке, но и до этого там жили. По первой профессии Галина — стюардесса. В Россию впервые попала, поступив в ГИТИС.

Свой дебютный спектакль ставила на сцене Нового Рижского театра. Работала в крупнейших латвийских театрах, руководила своим авторским театром "Обсерватория", который просуществовал 5 лет. После скандального закрытия театра (ему сократили финансирование, когда Галина отправилась в политику) уехала из Латвии и стала работать за границей, в основном в России. Продолжив сотрудничество со своим любимым латышским актером Андрисом Булисом в независимых проектах. В том числе - в "Квоте на жизнь".

Интервью Delfi с ней от 2017 года можно почитать здесь.