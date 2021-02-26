Рокфеллер забрал гобелен с картиной Пикассо из ООН
Foto: AP/Scanpix

Нельсон Рокфеллер-младший забрал гобелен "Герника", сделанный по картине художника Пабло Пикассо, из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

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Отмечается, что Рокфеллер-младший является владельцем гобелена, и недавно уведомил ООН о намерении забрать его. "Мы благодарим семью Рокфеллеров, которые одолжили нам это легендарное произведение более чем на 35 лет", — сказал Дюжаррик.

Гобелен "Герника" был создан в 1955 году по заказу Нельсона Рокфеллера-старшего с оригинала картины Пикассо под руководством самого художника. С 1985 года он размещался на стене у входа в зал заседаний Совета безопасности ООН.

Сама картина получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании. Ее оригинал находится в Национальном музее в Мадриде.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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