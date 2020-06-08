Роман Абрамович купил картину "Крик" за 120 миллионов долларов
Foto: Reuters/Scanpix

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел картину "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка. Об этом сообщает Telegram-канал Sotheby's Life.

Стоимость картины составила 120 миллионов долларов. При этом отмечается, что Абрамович купил один из четырех существующих вариантов полотна — единственный, находящийся в частной коллекции.

"Крик" — серия картин Эдварда Мунка, которая создавалась в промежутках между 1893 и 1910 годами. На картинах изображена кричащая человеческая фигура на фоне красного неба. Она считается эмблемой экспрессионизма и одним из ключевых для искусства XX века произведений.

Ранее в июне Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле. Ее стоимость составила 65 миллионов долларов. Дом расположен в городе Герцлия-Питуах на участке площадью почти в гектар. Предприниматель арендовал недвижимость с начала 2019 года, тогда же и подписал опцион на ее приобретение.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

3

Source

Lenta.ru

Tags

Роман Абрамович
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form