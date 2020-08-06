Белорусы просят российских звезд не приезжать на запланированные перед президентскими выборами концерты — они массово пишут комментарии в "Инстаграме" на страницах Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Григория Лепса, Стаса Пьехи и других исполнителей, которые 8 августа собираются выступить в Беларуси. Об этом сообщает портал телеканала "Дождь".

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8 августа — в последний день перед выборами президента Беларуси — в разных городах, включая Минск, пройдут концерты с участием российских звезд, в частности, Лепса, Агутина, Владимир Преснякова, группы "Отпетые мошенники" и "Кар-Мэн" и других.

Агутин на звонок Дождя не ответил. Лепс заявил изданию "Подъем", что его "люди ждут", и он "должен принести им радостные моменты своей музыкой". "Больше меня ничего не волнует", — сказал Лепс.

После того, как стал известен список звезд, собирающихся в Беларусь, на их страницах в инстаграме сотни людей начали писать комментарии с призывом отказаться от участия в концертах.

"Мы вас очень любим и уважаем! Обожаем ваше творчество. Всегда очень рады вашим концертам, особенно в Минске, конечно, и в других городах Беларуси! Но сейчас я от лица огромного числа белорусо , которые сражаются за свою свободу с Лукашенко, хочу попросить: откажитесь от концерта 8 августа в Беларуси. Не помогайте режиму Лукашенко создавать видимость поддержки. Люди придут на вас, а пропагандоны представят это как достижения Лукашенко. Мы очень хотим побывать на вашем концерте, но давайте уже когда не будет Лукашенко у власти", — обращается к Агутину белорусский актер Николай Камка.

Похожий посыл и в других сообщениях: "Любим вас всем сердцем! Не приезжайте только к нам сейчас в Беларусь. Не поддерживайте режим нынешней власти!", "Пожалуйста, Леонид, не потеряйте белорусских поклонников навсегда, не приезжайте в Беларусь 8 августа", "Леонид, мы очень любим вас и все ваше творчество! Но не разочаровывайте белорусов, откажитесь от концерта 8 августа. Музыка должна быть вне политики".

Такая же картина под постами Владимира Преснякова: "Откажитесь от концерта в Беларуси! Нас бьют, молодых и талантливых, нами заполняют тюрьмы, диктатор узурпировал народ!", "Владимир, с огромным уважением ко всему вашему творчеству, откажитесь от участия в концерте 8 августа. У вас ведь жена из Беларуси, она знает, что у нас происходит. Нельзя поддерживать этот режим. Музыка должна быть вне политики".

Страницы Григория Лепса, Стаса Пьехи, Сергея Лемоха и других исполнителей заполнены такими же комментариями, посыл которых в том, что артистов хотят использовать в политических целях.

Ранее в интервью Дождю главная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская и ее соратницы по объединенному штабу оппозиции Вероника Цепкало и Мария Колесникова выражали сожаление, что российские эстрадные звезды выступали в поддержку действующего президента Беларуси и призывали голосовать за него. Оппозиционерки призвали не делать этого.

В Беларуси 9 августа пройдут выборы президента. Александр Лукашенко, правящий страной 26 лет, рассчитывает стать главой государства в шестой раз.

29 июля в Минске задержали 33 россиянина, которых власти обвинили в намерениях дестабилизировать ситуацию в стране.

До этого в стране задерживали и продолжают задерживать оппозиционеров, активистов, политтехнологов. Не смотря не это, Светлана Тихановская, собирает в свою поддержку многотысячные митинги и заявила Дождю, что если выборы будут нечестными и из-за этого на улицу выйдут люди, она к ним присоединится.