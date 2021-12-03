Рождественский календарь: об истоках традиции

Современные рождественские календари мало чем напоминают своих предшественников XVII века. Но они по-прежнему каждый год дарят радость и приносят в дом атмосферу праздника.

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Обычай считать декабрьские дни, оставшиеся до главного праздника года - Рождества, и отмечать каждый из них маленьким подарком появился больше ста лет назад, а история адвентских календарей уходит корнями в XVII век. Современные рождественские календари, конечно, совершенно другие. Но предназначение их то же.

Первый рождественский календарь

Foto: Pixabay.com

Латинское слово "адвент" означает "пришествие". Адвент начинается у католиков и протестантов в воскресенье за четыре недели до Рождества и символизирует период предрождественского поста. Каждое воскресенье зажигается одна из четырех свечей на венке из еловых веток. И каждый день в декабре уже в XVII веке было принято вывешивать на стены картинки на библейские мотивы.

Другой вариант подсчета дней, оставшихся до Рождества, выглядел так: на стене или на двери дома мелом рисовали 24 черточки, и каждый день детям разрешали одну из них стереть. Первый календарь Адвента, напоминающий современный, увидел свет в 1851 году. Через десять лет в евангелической церкви в Гамбурге появилась его печатная версия. Изысками она не отличалась, но, тем не менее, по цене была доступна только зажиточным бюргерам. В 1904 году немецкая газета Neues Tagblatt Stuttgart преподнесла читателям подарок: к печатному изданию был приложен рождественский календарь.

Все началось с фантазии из детства

Foto: Pixabay.com

За появление же привычного сегодня рождественского календаря в виде ларца или картонной коробки с окошками надо поблагодарить Герхарда Ланга (Gerhard Lang) - сына протестантского пастора из небольшого городка Маульброн - и его маму. Маленький Герхард постоянно приставал к маме с вопросом: "Когда же, наконец, наступит Рождество?" Женщина, богатству фантазии которой можно лишь позавидовать, нашла оригинальный выход из положения. Она нарисовала на картоне 24 окошка и внутрь каждого из них пришила Wibele - крошечное печеньице.

Мальчик вырос, но не забыл этого подарка. Как гласит легенда, в 1908 году благодаря Герхарду Лангу с типографского конвейера сошел первый рождественский календарь фабричного производства. А с 1920 года стали выпускать календари с окошками, за которыми скрывался маленький сюрприз.

Календари во время войны

Foto: Pixabay.com

Во времена Второй мировой войны выпуск рождественских календарей был в Германии прекращен: официально - из-за острого дефицита бумаги, но скорее всего - из идеологических соображений (нацисты церковь, особенно католическую, в лучшем случае только терпели). Но уже в 1946 году вышел первый послевоенный календарь. Настоящая же популярность пришла к рождественским календарям в пятидесятые годы XX века, во времена экономического бума в Западной Германии. Именно тогда они стали "товаром массового спроса".

Теперь за их окошками скрывались не только библейские мотивы, но также изображения заснеженных домиков и целых городков. Но в последнем окошке, которое открывается в Сочельник, 24-го декабря, по-прежнему изображается сценка с рождественскими яслями и младенцем Иисусом.

Около полувека назад был выпущен первый календарь, за дверками которого скрывались маленькие шоколадки. Сегодня такой диковиной вряд ли кого удивишь. В наши дни рождественские календари существуют даже для домашних животных. Их содержимое включает в себя лакомства для четвероногих.

Современные рождественские календари

Foto: Pixabay.com

С приходом интернета появились и виртуальные календари, где в окошках-днях появляются разные стихотворения или пожелания на рождественскую и новогоднюю тематику. С некоторых пор в продаже имеются календари с косметикой, футбольными атрибутами, сувенирами, куклами и даже эротическими сюрпризами.

Самым популярным предрождественским сюрпризом в Германии остаются шоколадные конфеты. Большинство покупает уже готовые кадендари, но почти каждый четвертый мастерит и заполняет рождественский календарь самостоятельно.