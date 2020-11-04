Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш выпустила свой первый роман под названием "Невероятные происшествия в женской камере N3". Он повествует о девушке Ане, которая впервые получает 10 суток ареста и оказывается в спецприемнике за участие в антикоррупционном митинге.

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В камере вместо ожидаемых пьяниц и хулиганов она встречает женщин, попавших туда "за самые ничтожные провинности". Ожидая освобождения, узницы обмениваются историями и тайнами.

"Спецприемник - особый мир, устроенный по жестким правилам, но в этом душном, замкнутом мире вокруг Ани, вспоминающей в камере свою жизнь, вдруг начинают происходить необъяснимые вещи. Ей предстоит разобраться: это реальность или плод ее воображения?" - гласит аннотация к книге.

Алексей Навальный рассказал на своем сайте, что сам подтолкнул Ярмыш к написанию романа: "Вернувшись с очередного ареста, Кира ужасно интересно рассказывала жизненные истории своих сокамерниц. И прямо было досадно, что никто, кроме меня и ещё пары человек в офисе, этих историй не услышит. Поэтому я сказал: ты должна написать книгу".

"Я действительно всегда хотела писать, но если бы не его твердая уверенность, что у меня получится, сомневаюсь, что мне бы хватило дерзости начать и сил закончить", - написала Ярмыш в Twitter, поблагодарив Навального за поддержку.

И в связи с выходом книги хочу сказать огромное спасибо Алексею @navalny. Я действительно всегда хотела писать, но если бы не его твердая уверенность, что у меня получится, сомневаюсь, что мне бы хватило дерзости начать и сил закончить. Мне очень повезло. Алексей, спасибо!) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) November 3, 2020

По словам оппозиционера, роман "не про тюрьму, а про Россию, жизнь и женщин, но даже и всякие тюремные детали спецприемника, знакомые мне, описаны так точно и замечательно, как это может сделать только талантливый человек". Сама Ярмыш рассказала, что хотела написать роман о том, что "происходит здесь и сейчас" и о том, что волнует людей вокруг нее. "В книге есть мистика, политика и любовь", - добавила автор.

Литературный дебют Ярмыш благосклонно оценили писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков. Акунин отметил, что это "очень своевременная книга". Только текст сильно живей, чем у Горького". Быков выразил мнение, что Ярмыш "написала весёлый и увлекательный тюремный роман, заодно рассказав о самом важном и болезненном - о той самой новой России, которая умудрилась родиться, вырасти и состояться вопреки всему".