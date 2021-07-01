С улыбкой и удовлетворением. Белоруссию исключили из стран-участниц "Евровидения"

Европейский вещательный союз (EBU) исключил из своих рядов национальную вещательную компанию Белоруссии. Это означает, что впредь Белтелерадиокомпания (БТРК) не сможет участвовать в "Евровидении" и транслировать его.

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Кроме того, БТРК лишится и других возможностей, которые дает членство в организации. Например, не сможет вести обмен новостным и развлекательным контентом, транслировать определенные музыкальные и спортивные события, а также осуществлять юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу.

Напомним, в конце мая EBU в качестве предупреждения "заморозил" членство БТРК в организации из-за "видео, полученного под принуждением" (интервью с Романом Протасевичем). Белорусскому вещателю дали две недели для разъяснения, которое не последовало.

"В последние недели нас особенно обеспокоила трансляция интервью, явно полученного под принуждением. Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, и они вызвали другие серьезные и весьма исключительные опасения", – цитируют СМИ заявление исполнительного совета EBU.

БТРК уже отреагировала на решение европейской организации, заявив, что встретили его "с улыбкой и некоторым удовольствием".