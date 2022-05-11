Самое дорогое произведение искусства ХХ века: портрет Мэрилин Монро продан за 195 млн долларов

Культовая картина Энди Уорхола с изображением голливудской звезды Мэрилин Монро была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 195 млн долларов, став самым дорогим произведением искусства ХХ века.

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Эта работа стала также и самой дорогой за всю историю американского искусства.

Шелкографический портрет под названием Shot Sage Blue Marilyn был создан Энди Уорхолом в 1964 году - за основу была взята фотография с изображением кинозвезды.

Перед началом торгов аукционный дом Christie's написал, что эта картина - "одно из редчайших и наиболее выдающихся произведений из ныне существующих", оценив ее стоимость примерно в 200 млн долларов.

Картина была продана за 170 млн - конечная цена выросла до 195 млн с учетом налогов и сборов. По данным агентства Bloomberg, ее обладателем стал известный американский арт-дилер Ларри Гагосян, которому принадлежит сеть художественных галерей по всему миру.

Предыдущий ценовой рекорд за американское произведение искусства был установлен продажей картины "Череп" художника Жана-Мишеля Баския, которая ушла с молотка за 105 млн долларов.

Титул же самого дорогого произведения искусства XX века до сих пор принадлежал картине Пабло Пикассо "Алжирские женщины", написанной в 1955 году. В 2015 году это полотно было продано почти за 180 миллионов долларов.

Аукционный дом Christie's объявил, что все средства, вырученные от продажи картины, пойдут в Фонд Томаса и Дорис Амман (Thomas and Doris Amman Foundation), который помогает детям из малоимущих семей по всему миру.

Еще одна загадочная улыбка

Foto: AP/Scanpix/LETA



Председатель правления Фонда Джордж Фрей заявил, что картина, изображающая Мэрилин Монро, "свидетельствует о ее неослабевающей визуальной силе в новом тысячелетии".

"Женщины Мэрилин больше нет, трагические обстоятельства ее жизни и смерти забыты, - сказал Фрей. - Все, что осталось, - это загадочная улыбка, которая связывает ее с загадочной улыбкой другой женщины - Моны Лизы".

Прошедшие в понедельник торги стали первыми из серии художественных аукционов, запланированных домами Christie's и Sotheby's на следующие две недели. Многие считают эти мероприятия проверкой спроса на предметы роскоши в постпандемическую эпоху.

Основатель нью-йоркской консалтинговой компании Fine Art Group Филип Хоффман говорит о наличии "огромного неудовлетворенного спроса" на искусство.

"Все ждали подходящего момента, и этот момент настал", - заявил Хоффман изданию New York Times.