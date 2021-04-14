Самую дорогую картину в мире нашли на яхте саудовского принца и снова потеряли
Foto: AFP/Scanpix / LETA

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", которая была продана на аукционе за рекордные 450,3 миллиона долларов, после исчезновения в 2017 году находилась на яхте саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Как отмечает издание, после продажи картина, считающаяся самой дорогой в мире, ни разу не выставлялась на публике. Предполагалось, что ее перевезли в хранилище в Швейцарии, однако в итоге она обнаружилась на 134-метровом судне Serene, принадлежащем члену саудовской королевской семьи.

По словам собеседников газеты, "Спаситель мира" находился на яхте бен Салмана как минимум до конца 2020 года. Однако затем судно, которое ранее было пришвартовано у северо-западного побережья Саудовской Аравии, отправили в ремонт, в связи с чем картину пришлось вывезти, и ее снова потеряли из виду. Источники The Wall Street Journal пояснили, что в настоящее время полотно находится в неком "секретном месте" на территории Саудовской Аравии, но его точное местоположение неизвестно.

Картина "Спаситель мира" датируется примерно 1500 годом. Первые упоминания о произведении относятся к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649). Следующее упоминание последовало в 1763 году, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион. С тех пор полотно исчезло почти на полтора века и появилось в коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. Тогда эксперты отнесли произведение к кисти одного из учеников да Винчи.

В 2005 году картина с неустановленным авторством оказалась на региональном аукционе в США, где была продана менее чем за 10 тысяч долларов. С тех пор холст находился под пристальным вниманием специалистов по творчеству да Винчи. После реставрационных работ и установления подлинности работа была выставлена на аукцион Christie's. В 2013 году новым владельцем картины стал российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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