Щелкунчику - 150 лет. История игрушки из Рудных гор в фактах и фотографиях

Первый деревянный Щелкунчик был создан немецким столяром Фридрихом Вильгельмом Фюхтнером в 1870 году.

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Сейчас игрушка, которой исполнилось 150 лет, не менее важна для зимнего праздника, чем елка и Дед Мороз, пишет Deutche Welle и вспоминает историю Щелкунчика.

Мода на щелкунчиков

Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Германия - бесспорный мировой лидер по производству и экспорту этих деревянных игрушек. И хотя делают их немецкие мастера с давних пор, в США, например, популярными щелкунчики стали лишь в 50-е годы минувшего столетия.

Герой всемирно известного балета

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Щелкунчик и Мышиный король" - повесть-сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, впервые опубликованная в 1816 году. В 1844 году Александр Дюма (отец) предложил читателям свою версию сказки. Она потом легла в основу либретто к балету П. И. Чайковского "Щелкунчик", премьера которого состоялась в 1892 году в Мариинском театре.

Мифология

Foto: Wikipedia (Public Domain)

Якоб Гримм, старший из братьев, в своей книге "Немецкая Мифология" описывает традиционную роль выструганных из дерева фигурок в немецкой культуре. Щелкунчик не только колет орехи, он символизирует силу и власть, выступает в роли защитника, приносит счастье и удачу. Устрашающе лязгая зубами, он отгоняет злых духов, не давая им проникнуть в дом.

Щелкунчик - король

Foto: Deutsche Fotothek/Scanpix/LETA

Автор детской книжки "Степка-растрепка" Генрих Гофман в 1851 году также написал свою версию истории - "Король Щелкунчик и бедный Рейнольд". Герой сказки - бедный малыш, он попадает в волшебную страну игрушек, где встречает короля Щелкунчика с поистине королевским подбородком.

"Папа Фридрих"

Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

"Отцом" щелкунчика считается столяр Фридрих Вильгельм Фюхтнер. Вдохновленный сказкой Гофмана, он в 1870 году впервые выстругал щелкунчика, каким мы его привыкли видеть в наши дни. Именно эта фигурка стала началом серийного производства. Сегодня уже восьмое поколение мануфактуры Фюхтнер продолжает традиционное ремесло.

Родина щелкунчика

Foto: AP/Scanpix/LETA

В районе Рудных гор, на границе Германии и Чехии, с давних пор жили горняки. Чтобы хоть как-то скрасить долгие зимние вечера, а заодно пополнить доход, они вырезали из дерева рождественские пирамиды, ажурные подсвечники, щелкунчиков. Здесь же, в Нойхаузене, открылся первый в Европе Музей щелкунчиков. Массовым производство деревянных фигурок стало в конце XIX века.

Находчивые мастера

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Если верить легенде, появились подобные орехоколы по прихоти одного зажиточного крестьянина, не желавшего тратить силы на раскалывание орехов. За скромное вознаграждение один из сельчан выстругал человечка, который щелкает орехи. Щелкунчик в образе Наполеона появился 1822 году.

Трудоемкий процесс

Foto: PantherMedia/Scanpix/LETA

В процессе изготовления традиционного немецкого щелкунчика необходимо проделать не менее 130 рабочих операций. Каждая фигурка состоит из 60 частей и делается, как правило, из бука или пихты. И расписывают щелкунчиков, конечно, вручную. Такой оригинал стоит не менее 70 евро.

Каждому ли орех по зубам?

Foto: AP/Scanpix/LETA

Традиционно фигурку изображают в виде короля, солдата, лесника. Но периодически "ореховая миссия" возлагается и на современных героев. Жертвами "политического переворота" стали, например, Билл Клинтон, Гельмут Коль и Герхард Шредер.

Традиция и тренд

Foto: Publicitātes foto/steinbach-shop.com

Фирма Steinbach в Ганновере - известнейший производитель щелкунчиков. Семейное предприятие разрослось в послевоенные годы. Способствовало этому общение с американскими солдатами, служившими на территории Западной Германии: возвращаясь домой, они брали с собой щелкунчиков в качестве сувенира. Ежегодно Steinbach пополняет ассортимент. Одна из недавних разработок - щелкунчик Дарт Вейдер.