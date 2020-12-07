Семья извинилась за умершего 30 лет назад писателя Роальда Даля, оправдывавшего Гитлера

Антисемитские взгляды писателя Роальда Даля взволновали аудиторию спустя 30 лет после его смерти. Особое негодование вызвало интервью, которое автор сказки "Чарли и шоколадная фабрика" дал в 1983 году — в нем он по сути оправдал зверства Адольфа Гитлера в отношении евреев, выразив мнение, что у диктатора "была причина к ним придраться". Учитывая, что работы Даля продолжают приносить его наследникам внушительные суммы и в 2020-м, его семья и обладатели интеллектуальных прав на сочинения поспешили принести публичные извинения за взгляды литератора.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В сообщении под заголовком "Извинения за антисемитские высказывания Роальда Даля", которое недавно было опубликовано на его официальном сайте, близкие автора, скончавшегося в 1990 году, подчеркнули, что "предвзятые высказывания писателя [о евреях] резко контрастируют" с образом человека, коим он был в их глазах.

"Приносим извинения за очевидный ущерб, причиненный некоторыми заявлениями Роальда Даля. Мы не понимаем эти предвзятые высказывания. Они кардинально отличаются от тех ценностей, которые лежат в основе рассказов автора, на протяжении долгого времени оказывавших положительное влияние на молодых людей.

Надеемся, что опыт Даля — в его лучших и худших проявлениях — сможет напомнить всем нам о длительном влиянии слов", — говорится в совместном послании семьи писателя и компании, владеющей правами на его работы.

В скандальном интервью почти 40-летней давности, которое автор дал журналу New Statesman, он также заверял, что "в еврейском характере присутствует черта, вызывающая враждебность".

"Возможно, это своего рода нехватка щедрости по отношению к людям, которые не являются евреями. Я говорю это к тому, что всегда существует причина, по которой где угодно возникает анти-что-либо. Даже такой мерзавец, как Гитлер, не придирался к ним просто так", — сказал Даль.

При этом незадолго до смерти, в 1990-м, писатель и вовсе открыто признался в антисемитизме и нелюбви к Израилю. "Я определенно считаю себя антиизраильским человеком. И я стал антисемитом в той мере, в которой евреи, живущие в Англии, решительно поддерживают сионизм", — говорил автор изданию Independent, параллельно обвиняя евреев в контролировании СМИ по всему миру.

Свои взгляды Даль ретранслировал и в произведения. Так, к примеру, в фильме 1968 года "Chitty Chitty Bang Bang" (в русской адаптации — "Пиф-паф ой-ой-ой"), который был номинирован на "Оскар" (Даль выступил сценаристом проекта), присутствовал длинноносый персонаж, похищавший детей, — многие увидели в этом явную насмешку над евреями, сообщает TMZ.

За антисемитизм Даля критиковали и ранее. В частности, несколько лет назад Королевский монетный двор отказался выпускать памятную монету в его честь именно по этой причине, передает Deadline. Что касается текущей волны недовольства автором, то во многом она возникла из-за возросшего спроса на его труды со стороны киноиндустрии: только в этом году на экраны вышел фильм "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй и Октавией Спенсер в главных ролях, а также стартовало производство мультсериала по "Чарли и шоколадной фабрике", которую для Netflix снимает "оскароносный" Тайка Вайтити.

Роальд Даль, родившийся в 1916 году в британском Кардиффе, является автором таких произведений, как "Клод, Собака Клода", "Чарли и шоколадная фабрика", а также "Изумительный мистер Лис". Кроме того, на его счету сценарии к ряду популярных фильмов, включая несколько лент "бондианы". Среди нынешней аудитории наиболее известной экранизацией работ Даля является картина Тима Бертона "Чарли и шоколадная фабрика", роль Вилли Вонки в которой исполнил Джонни Депп.