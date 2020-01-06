Сериал "Чернобыль" получил премию "Золотой глобус"

Сериал "Чернобыль" удостоен "Золотого глобуса" в категории коротких сериалов. Церемония вручения награды в 77-й раз прошла в Лос-Анджелесе.

Пятисерийный фильм "Чернобыль" о трагедии на Чернобыльской АЭС вышел в 2019 году на телеканале HBO. В сентябре он получил международную премию Emmy.

Лучшей драмой названа картина британского режиссера Сэма Мендеса "1917", рассказывающая о событиях Первой мировой войны.

Английская актриса Фиби Уоллер-Бридж получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в комедийном сериале (телесериал Би-би-си "Дрянь", сценарий которого также был написал Уоллер-Бридж).

Телесериал "Дрянь" назван лучшим комедийным сериалом года.

Британка Оливия Колман, также снимавшаяся в этом сериале, отмечена премией в номинации "Лучшая актриса в драме" за роль королевы в сериале Netflix "Корона".

"Я была уверена, что этого не произойдет. Весь год у меня было чувство, что я живу чьей-то чужой жизнью, а сейчас у меня ощущение, что я получила чью-то чужую награду", - призналась Колман.

Хоакин Феникс завоевал награду в номинации "Лучший актер в драме" за роль в фильме "Джокер".

Рене Зеллвегер получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в драме" за роль в кинокартине "Джуди".

Фильм "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино получил "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия или мюзикл".

Сам Тарантино получил приз за лучший сценарий. Сыгравший в этом фильме Брэд Питт удостоен награды за роль второго плана. Это второй "Золотой глобус" актера.

Хильдур Гуднадоттир стала первой женщиной, получившей "Золотой глобус" за лучший саундтрек. Ее работу отметили за фильм "Джокер". Она также работала над "Чернобылем".

Австралиец Рассел Кроу получил премию за лучшую мужскую роль в коротком сериале (мини-сериал "Самый громкий голос").

Сам Кроу не смог прибыть на церемонию и прислал послание, посвященное чудовищным пожарам в его родной стране. "Нет никаких сомнений, что трагедия, происходящая сейчас в Австралии, связана с изменением климата", - говорится в его послании, которое прочла для собравшихся Дженнифер Энистон.

Музыкант Элтон Джон и поэт Берни Топин получили награду за лучшую песню к кинофильму (песня I'm Gonna Love Me Again к биографическому фильму "Рокетмен").

Лучшим фильмом на иностранном языке, как и ожидалось, стал обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля прошлого года - фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты", остросоциальная сатира на классовое неравенство в современном обществе.

"Сам факт номинации был большой честью", - сказал Пон Чжун Хо на родном корейском языке, добавив, что как только американские зрители привыкнут к субтитрам, они обнаружат множество замечательных новых фильмов.

Сюрпризом стала победа анимационного фильма "Потерянное звено", обошедшего известные сиквелы "Холодное сердце-2" и "История игрушек-4".

Номинации



В этом году много номинаций получили фильмы, снятые стриминговым сервисом Netflix. У фильма "Брачная история" было шесть номинаций (наибольшее число номинаций среди фильмов), у "Ирландца", режиссированного Мартином Скорсезе, - пять, у "Двух пап" - четыре.

Пять номинаций получил фильм "Однажды в Голливуде", снятый Квентином Тарантино.

Среди сериалов можно выделить "Корону", "Чернобыль" и "Невероятное". Все они получили по четыре номинации.

Премия "Золотой глобус", присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года, вручается каждый год в январе и считается в США крупнейшей кинопремией после "Оскара".

Традиционно многие лауреаты "Золотого глобуса" становятся в феврале обладателями и золотой статуэтки "Оскара".

