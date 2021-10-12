Скандалы, арт-сенсации и феминизм. Как банан стал самым провокационным объектом в искусстве

Последнее время в Латвии бушуют "банановые войны" между торговыми сетями, но бананы сыграли скандальную роль и в искусстве. Достаточно вспомнить скандальную работу "Комик" Маурицио Каттелана, которая несколько лет назад всколыхнула мировую прессу, или цикл польской художницы Натальи ЛЛ "Потребительское искусство", который сняли с выставки в Национальном музее в Варшаве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вспоминаем еще несколько произведений искусства с провокационным плодом в центре.