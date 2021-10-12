1 8
Поль Гоген, “Пища (Бананы)”, 1891
Скандалы, арт-сенсации и феминизм. Как банан стал самым провокационным объектом в искусстве
Foto: Getty Images/AFP/Scanpix/LETA

Последнее время в Латвии бушуют "банановые войны" между торговыми сетями, но бананы сыграли скандальную роль и в искусстве. Достаточно вспомнить скандальную работу "Комик" Маурицио Каттелана, которая несколько лет назад всколыхнула мировую прессу, или цикл польской художницы Натальи ЛЛ "Потребительское искусство", который сняли с выставки в Национальном музее в Варшаве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вспоминаем еще несколько произведений искусства с провокационным плодом в центре.


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 8
Поль Гоген, “Пища (Бананы)”, 1891
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы