Скандалы, арт-сенсации и феминизм. Как банан стал самым провокационным объектом в искусстве

Последнее время в Латвии бушуют "банановые войны" между торговыми сетями, но бананы сыграли скандальную роль и в искусстве. Достаточно вспомнить скандальную работу "Комик" Маурицио Каттелана, которая несколько лет назад всколыхнула мировую прессу, или цикл польской художницы Натальи ЛЛ "Потребительское искусство", который сняли с выставки в Национальном музее в Варшаве.
Вспоминаем еще несколько произведений искусства с провокационным плодом в центре.
- 1. Поль Гоген, “Пища (Бананы)”, 1891
- 2. Джорджо де Кирико, “Неуверенность поэта”, 1913
- 3. Энди Уорхол, “The Velvet Underground & Nico”, 1967
- 4. Наталья ЛЛ, “Потребительское искусство”, 1973
- 5. Guerrilla Girls (Партизанки), “Women Artists In The Andy Warhol And Tremaine Auctions At Sotheby's'”, 1989
- 6. Сара Лукас, автопортрет “Поедая банан”, 1990
- 7. Маурицио Каттелан, “Комик”, 2019