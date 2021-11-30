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Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Foto: Pixabay.com

В прокат вышел фильм "Эйфель" французского режиссера Мартена Бурбулона. Драма рассказывает историю знаменитого инженера Гюстава Эйфеля, построившего самую известную достопримечательность Франции — Эйфелеву башню. Творец не побоялся бросить вызов консервативным представлениям об архитектуре, создав одно из самых популярных мест в мире.

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Париж, как и Франция в целом, на протяжении десятилетий ассоциируется с Эйфелевой башней. Однако в конце XIX века общественность не ликовала по поводу ее строительства, а власти Парижа планировали демонтировать объект. Простые горожане и видные деятели архитектуры критиковали Эйфеля в прессе и отпускали нелестные комментарии в адрес сооружения. Однако критика не остановила инженера в реализации задуманного, а всемирный успех башни подарил ему почетную награду страны. Драма по-французски — в материале "Ленты.ру".


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Как все начиналось
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