Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни

В прокат вышел фильм "Эйфель" французского режиссера Мартена Бурбулона. Драма рассказывает историю знаменитого инженера Гюстава Эйфеля, построившего самую известную достопримечательность Франции — Эйфелеву башню. Творец не побоялся бросить вызов консервативным представлениям об архитектуре, создав одно из самых популярных мест в мире.
Париж, как и Франция в целом, на протяжении десятилетий ассоциируется с Эйфелевой башней. Однако в конце XIX века общественность не ликовала по поводу ее строительства, а власти Парижа планировали демонтировать объект. Простые горожане и видные деятели архитектуры критиковали Эйфеля в прессе и отпускали нелестные комментарии в адрес сооружения. Однако критика не остановила инженера в реализации задуманного, а всемирный успех башни подарил ему почетную награду страны. Драма по-французски — в материале "Ленты.ру".
- 1. Как все начиналось
- 2. Закладка фундамента
- 3. 18 тысяч элементов
- 4. Установка балок - с точностью до миллиметра
- 5. Ни одного несчастного случая на стройке
- 6. Попранный французский вкус
- 7. Имена выдающихся ученых на перилах
- 8. От демонтажа спасла радиоантенна
- 9. Адольф Гитлер и спаситель Парижа
- 10. Иллюминация со смыслом
- 11. Поймать башню в кадре
- 12. Эйфелева башня в кино