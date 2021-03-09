Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

В возрасте 61 года скончалась российская писательница, автор детективных романов Татьяна Полякова.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на менеджера Поляковой Валерию Сергееву, прощание пройдет 10 марта.

Женщина умерла на 62-м году жизни. Известно, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении нескольких лет.

Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Окончила филологический факультет Ивановского государственного университета. Она написала более 90 детективных романов, которые разошлись тиражом около 30 миллионов экземпляров. По данным Российской книжной палаты, она входила в пятерку самых издаваемых в России авторов.

С 1999 года книги писательницы неоднократно экранизировались: "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли, сериалы "Как бы не так", "Строптивая мишень", "Алмазы на десерт" и двухсерийный фильм "Черта с два!".

В октябре 2018 года писательница приезжала в Ригу на презентацию одной из своих книг, где встречалась с читателями и рассказала о себе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru DELFI Showtime

Sharing Options

4

Source

Lenta.ru DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби