Скончался автор мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский
Foto: Kadrs no filmas

Советский писатель, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом его близкие сообщили радиостанции "Эхо Москвы".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Курляндский выступил одним из сценаристов мультсериала "Ну, погоди!" Он также работал над сценариями таких мультфильмов, как "Баба-яга против!", "Сезон охоты", "Возвращение блудного попугая", "Великолепный Гоша" и "Яблочный пирог". Его юмористические рассказы также были экранизированы в передаче "Ералаш". Автор также писал книги для детей.

В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

6

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?