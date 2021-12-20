Скончался вокалист квартета Il Divo Карлос Марин
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Карлос Марин, один из вокалистов интернационального квартета поп-исполнителей Il Divo, скончался на 54 году жизни. Об этом сообщили три других вокалиста коллектива в Twitter.

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По данным издания Sun, 7 декабря Марин заболел коронавирусом COVID-19, после чего его ввели в состояние искусственной комы. Певец умер в больнице в городе Манчестер в Великобритании.

Карлос Марин родился в 1968 году в ФРГ, но вырос в Испании. Его карьера певца началась рано – когда ему было восемь лет. В состав квартета Il Divo Марин вошел в 2003 году.

Il Divo – квартет теноров Карлоса Марина, Урса Бюлера, Себастьяна Изамбара и Дэвида Миллера, сообщает РИА Новости. Коллектив известен по всему миру. Музыкальные критики Запада назвали его "группой Queen без гитар".

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