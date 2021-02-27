Скончался журналист и исследователь рок-культуры Николай Мейнерт

В четверг, 25 февраля, в возрасте 67 лет, в результате тяжелой болезни скончался публицист, радиожурналист, социолог, трэвел-журналист, исследователь рок-культуры Николай Мейнерт.

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Он окончил Московский государственный университет. Публиковался с 1974 года. С 1980-го был ведущим музыкальных программ Эстонского радио и ТВ о советских и зарубежных рок-группах.

Автор статей о русской и зарубежной рок-музыке, социологии кино, книг о группах "Наутилус Помпилиус", "Аквариум", а также документального фильма "Рок-культ" (1991).

Проживал в Хельсинки и Таллинне.

О смерти Мейнерта сообщила на его странице в Facebook Любовь Мейнерт, его супруга, с которой они прожили вместе 45 счастливых лет.

В декабре Николай сообщил в социальной сети о том, что врачи обнаружили у него опухоль, несовместимую с жизнью. Он до последних дней мужественно боролся с болезнью и, рассказывая друзьям о ходе лечения, не переставал планировать, надеяться, ждать.

В последние годы Николай Мейнерт жил в Хельсинки, много путешествовал, фотографировал, писал книгу.

О Николае сейчас скорбят те, кому посчастливилось работать с ним на радио, сотрудничать при выпуске различных изданий, просто и искренне дружить.

"25.02 в 21:23 ушел Николай Мейнерт — известный радиоведущий нашей страны, организатор рок-концертов, писатель и мой дорогой дядя", — написала на своей Facebook странице Катрин-Мария Террас.

Совсем недавно Николай Мейнерт написал трогательный пост на своей странице в фэйсбуке о своем неутешительном диагнозе.

"Друзья, недели две назад финские врачи обнаружили у меня в голове, как они назвали, "опухоль, несовместимую с жизнью…" Иными словами, вынесли мне смертный приговор, сопроводив (в больнице — sic!) сказанное рюмочкой коньяка.

Значит ли это, что я умираю? Врачи говорят твердое да. Но я пока ещё не умер. В экспериментальной спасительной атаке меня на неделю подвергли жесткой лучевой терапии. Её результаты пока врачам не понятны, но теоретически способны продлить жизнь. Возможно, только на день-два, возможно на месяц. Или? Каждая секунда жизни — мой БОНУС! И, уж простите, я им активно пользуюсь. Иными словами, наслаждаюсь тем, что есть.

И вот что забавно, когда вокруг столько страстей из-за сверхэкзотичного ковида, меня добивает (или пытается добить) банальная онкология. Никакой оригинальности.

Я ещё может что-то успею, и у меня есть желание кое-чем с вами поделиться… Постараюсь не затягивать. Если смогу. Ну, а если нет, то пусть будет, что есть.

Главное: всем огромное спасибо за очень-очень интересную жизнь! Я СЧАСТЛИВ! Даже потенциальный уход судьба пока обставила неожиданно легко… И я ей благодарен", — пишет Мейнерт.

Орфография и пунктуация автора сохранены.