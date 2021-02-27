Скончался журналист и исследователь рок-культуры Николай Мейнерт
Foto: DELFI.ee

В четверг, 25 февраля, в возрасте 67 лет, в результате тяжелой болезни скончался публицист, радиожурналист, социолог, трэвел-журналист, исследователь рок-культуры Николай Мейнерт.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он окончил Московский государственный университет. Публиковался с 1974 года. С 1980-го был ведущим музыкальных программ Эстонского радио и ТВ о советских и зарубежных рок-группах.

Автор статей о русской и зарубежной рок-музыке, социологии кино, книг о группах "Наутилус Помпилиус", "Аквариум", а также документального фильма "Рок-культ" (1991).

Проживал в Хельсинки и Таллинне.

О смерти Мейнерта сообщила на его странице в Facebook Любовь Мейнерт, его супруга, с которой они прожили вместе 45 счастливых лет.

В декабре Николай сообщил в социальной сети о том, что врачи обнаружили у него опухоль, несовместимую с жизнью. Он до последних дней мужественно боролся с болезнью и, рассказывая друзьям о ходе лечения, не переставал планировать, надеяться, ждать.

В последние годы Николай Мейнерт жил в Хельсинки, много путешествовал, фотографировал, писал книгу.

О Николае сейчас скорбят те, кому посчастливилось работать с ним на радио, сотрудничать при выпуске различных изданий, просто и искренне дружить.

"25.02 в 21:23 ушел Николай Мейнерт — известный радиоведущий нашей страны, организатор рок-концертов, писатель и мой дорогой дядя", — написала на своей Facebook странице Катрин-Мария Террас.

Совсем недавно Николай Мейнерт написал трогательный пост на своей странице в фэйсбуке о своем неутешительном диагнозе.

"Друзья, недели две назад финские врачи обнаружили у меня в голове, как они назвали, "опухоль, несовместимую с жизнью…" Иными словами, вынесли мне смертный приговор, сопроводив (в больнице — sic!) сказанное рюмочкой коньяка.

Значит ли это, что я умираю? Врачи говорят твердое да. Но я пока ещё не умер. В экспериментальной спасительной атаке меня на неделю подвергли жесткой лучевой терапии. Её результаты пока врачам не понятны, но теоретически способны продлить жизнь. Возможно, только на день-два, возможно на месяц. Или? Каждая секунда жизни — мой БОНУС! И, уж простите, я им активно пользуюсь. Иными словами, наслаждаюсь тем, что есть.

И вот что забавно, когда вокруг столько страстей из-за сверхэкзотичного ковида, меня добивает (или пытается добить) банальная онкология. Никакой оригинальности.

Я ещё может что-то успею, и у меня есть желание кое-чем с вами поделиться… Постараюсь не затягивать. Если смогу. Ну, а если нет, то пусть будет, что есть.

Главное: всем огромное спасибо за очень-очень интересную жизнь! Я СЧАСТЛИВ! Даже потенциальный уход судьба пока обставила неожиданно легко… И я ей благодарен", — пишет Мейнерт.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

От владельца

Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Ādažu nov.,
220 000€
Skuju iela, Olaines nov.,
225 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Tērbatas iela, Centrs, Rīga,
126 000€
Jēkaba iela, Vecrīga, Rīga,
102 000€
Silmaļu iela, Salaspils nov.,
139 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Trenču iela, Babītes nov.,
395 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Zaru iela, Babītes nov.,
194 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Parka iela, Babītes nov.,
175 000€