Суд отклонил иск "мальчика" с обложки альбома Nevermind группы Nirvana
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Американский суд отклонил иск мужчины, которого в младенчестве сфотографировали для обложки альбома Nevermind (1991) группы Nirvana, передает издание Spin.

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В декабре 2021 года адвокаты Nirvana, попросили суд отклонить иск к коллективу, указав на то, что в деле по иску "мальчика" с обложки Спенсера Элдена истек срок давности. Они также называли претензии истца абсурдными.

Окружной суд в Центральной Калифорнии разрешил внести изменения в иск, отклонив его. Решение суда связано с тем, что ходатайство адвокатов группы должно было быть оспорено до 30 декабря. Новый иск можно успеть подать до 13 января, и другой попытки у адвокатов Элдена не будет. На новый иск представителям Nirvana нужно будет отреагировать до 27 января.

Накануне 30-летия легендарного релиза Спенсер Элден потребовал у студии Universal Music отредактировать фотографию, на которой видны его гениталии. Его адвокат Мэгги Мэби указывала на то, ее подзащитный был в 1991 году сфотографирован в бассейне полностью обнаженным, что является нарушением конфиденциальности и детской эксплуатацией. По ее словам, каждый год во время очередной годовщины выхода Nevermind Спенсеру приходится нелегко из-за нежелательного внимания со стороны СМИ и поклонников группы.

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