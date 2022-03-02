Театральные деятели Латвии призывают помочь народу Украины

Правление Союза театральных деятелей Латвии (СТДЛ) призывает все профессиональные театры Латвии в меру возможности жертвовать средства людям на Украине через портал ziedot.lv. Зрителей тоже призываем присоединиться к нам.

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"Сейчас искусство - это пространство для восстановления веры в человечество, для обретения утешения и мужества противостоять вспыхнувшему в мире насилию. Когда мы вместе и одновременно испытываем схожие эмоции, это в большей степени, чем когда-либо, позволяет латвийскому обществу сплотиться, чтобы всеми нашими силами противостоять страху, неизвестности и ненависти, - говорится в заявлении СТДЛ. - Призываем все театры - режиссеров, сценографов, композиторов, хореографов, художников по костюмам, драматургов, актеров - и наших зрителей не только помогать материально, но и быть сильными духом.

Проявить гражданскую активность и выразить свое отношение к этому акту военной агрессии можно у посольства России. Публично протестуя против войны, мы не только выражаем свою позицию, но и хотим, чтобы люди Латвии увидели, что наше общество представляет и защищает человечность и мир.

Мы, как и большая часть Земли, осуждаем агрессию со стороны Российской Федерации. Мы призываем сохранять спокойствие и обычный порядок жизни. Мы призываем каждого жителя Латвии оценить, как мы можем помочь народу Украины, демонстрируя свое отношение к агрессии. Встретимся в пространстве человеческой надежды — в пространстве искусства".