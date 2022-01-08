Токен, Ротко и Ван Гог: самые дорогие произведения искусства в 2021 году

По оценкам Bloomberg, в 2021 году любители искусства со всего мира заплатили 781 миллион долларов за 10 самых дорогих картин известных художников. Эта сумма превысила доходы от мирового проката последнего фильма о Джеймсе Бонде и даже количество средств, выделенных штатом Нью-Йорк на программу поддержки для малого бизнеса в период пандемии Covid-19.

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И хотя такая огромная сумма не является мировым рекордом, а стоимость отдельных работ так и не достигла невиданных высот, каждая картина из этой подборки была продана за более чем 50 миллионов долларов США. Для сравнения, в 2020 году настолько дорогих картин было всего две. В списке по-прежнему преобладают классики — Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо, Клод Моне и даже художник эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Правда, одним из самых шокирующих моментов на арт-рынке в ушедшем году, несомненно, стала продажа работы современного цифрового художника Майка Винкельманна. Продажа коллажа, опубликованного в Instagram, стала беспрецедентным событием в мире искусства.