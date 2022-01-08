Токен, Ротко и Ван Гог: самые дорогие произведения искусства в 2021 году

По оценкам Bloomberg, в 2021 году любители искусства со всего мира заплатили 781 миллион долларов за 10 самых дорогих картин известных художников. Эта сумма превысила доходы от мирового проката последнего фильма о Джеймсе Бонде и даже количество средств, выделенных штатом Нью-Йорк на программу поддержки для малого бизнеса в период пандемии Covid-19.
И хотя такая огромная сумма не является мировым рекордом, а стоимость отдельных работ так и не достигла невиданных высот, каждая картина из этой подборки была продана за более чем 50 миллионов долларов США. Для сравнения, в 2020 году настолько дорогих картин было всего две. В списке по-прежнему преобладают классики — Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо, Клод Моне и даже художник эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Правда, одним из самых шокирующих моментов на арт-рынке в ушедшем году, несомненно, стала продажа работы современного цифрового художника Майка Винкельманна. Продажа коллажа, опубликованного в Instagram, стала беспрецедентным событием в мире искусства.
- 1. Пабло Пикассо “Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)” (1932) – 103,4 млн долларов
- 2. Жан-Мишель Баския “In This Case” (1983) – 93,1 млн долларов
- 3. Сандро Боттичелли “Portrait of a Young Man Holding a Roundel” – 92,2 млн долларов
- 4. Марк Ротко “No. 7” (1951) – 82,5 млн долларов
- 5. Альберто Джакометти “Le Nez” (1965) – 78,4 млн долларов
- 6. Винсент ван Гог “Cabanes de Bois Parmi les Oliviers et Cyprès” (1889) – 71,4 млн долларов
- 7. Клод Моне “Le Bassin aux Nymphéas” (1917-19) – 70,4 млн долларов
- 8. Майк Винкельманн (Beeple) “Everydays: The First 5,000 Days” (2021) – 69,3 млн долларов
- 9. Джексон Поллок “Number 17 1951” (1951) – 61,2 млн долларов
- 10. Сай Твомбли “Untitled” (2007) – 58,9 млн долларов