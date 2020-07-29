Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами продан за три миллиона долларов

Триптих Бэнкси на тему европейского кризиса с мигрантами ушел с молотка почти за три миллиона долларов.

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Картины под общим названием "Вид на Средиземное море, 2017" проданы на аукционе Sothby's наряду с произведениями классиков мирового искусства. Средства от продажи уличный художник обещал направить на оснащение больницы в Вифлееме.

Накануне завершились и другие торги. Выручка составила почти 200 миллионов долларов. Главным лотом стал портрет испанского художника Жоана Миро. Он ушел с молотка за 30 с половиной миллионов долларов.