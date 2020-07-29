Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами продан за три миллиона долларов
Foto: AFP/Scanpix

Триптих Бэнкси на тему европейского кризиса с мигрантами ушел с молотка почти за три миллиона долларов.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Картины под общим названием "Вид на Средиземное море, 2017" проданы на аукционе Sothby's наряду с произведениями классиков мирового искусства. Средства от продажи уличный художник обещал направить на оснащение больницы в Вифлееме.

Накануне завершились и другие торги. Выручка составила почти 200 миллионов долларов. Главным лотом стал портрет испанского художника Жоана Миро. Он ушел с молотка за 30 с половиной миллионов долларов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Бэнкси
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form