У режиссера Римаса Туминаса отозвали премию за вклад в российскую культуру. Чем он знаменит

Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил присуждение премии за значительный вклад в развитие российской культуры литовскому режиссеру Римасу Туминасу. Би-би-си рассказывает, как Туминас попал в немилость сначала к литовским, а затем к российским властям.

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6 мая он ушел с должности художественного руководителя московского театра Вахтангова, проработав там 15 лет. В декабре 2021 года Туминаса и директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока наградили премией правительства в области культуры за спектакль "Царь Эдип".

Теперь ее отменили для Туминаса, но Крок остался при этой награде. В своем обращении к сотрудникам театра директор заявил, что "мы были вынуждены принять такое решение" относительно Туминаса и призвал коллег "добиться того, чтобы эта тема как можно скорее ушла из информационного поля".

Крок сообщил Интерфаксу, что пока кандидатура нового худрука не обсуждается.

"На показах были аншлаги"

"Я всегда был на правах гостя. Поэтому не пускаю корни в Москве. Мой чемодан готов. Если политическая ситуация становится угрожающей, чаще посматриваю на чемодан и еду домой", - говорил Туминас еще в 2010 году. Тогда он уже три года работал худруком театра Вахтангова и поставил легендарный спектакль "Дядя Ваня" по Чехову, который идет в театре и по сей день.

Интерес к творчеству Туминаса в Литве начала 1990-х уже был настолько высок, что в 1994 году его, на тот момент руководившего основанным им Вильнюсским малым театром, пригласили стать главным режиссером Государственного драматического театра.

Он проработал там пять лет, и о режиссере, по словам театроведа Дмитрия Трубочкина, уже в конце 1990-х восхищенно заговорили в Москве и Санкт-Петербурге. Вильнюсский малый театр в 1998-м успешно гастролировал в Москве, а в следующем году режиссер получил свою первую "Золотую маску" за лучший зарубежный спектакль.

Первой труппой Малого театра в Вильнюсе 32 года назад стали десять учеников Туминаса, учившихся в Литовской музыкальной академии. По сей день там работают его ученики или единомышленники.

В 2000 году режиссер поставил первый спектакль на российской сцене: "Играем… Шиллера!" идет там по сей день, хотя в нем сменилось уже несколько составов актеров. В 2002 году режиссер поставил русскую версию своего "Ревизора" в Театре имени Вахтангова. "О каждом из этих двух спектаклей в прессе высказывали диаметрально противоположные мнения; но на всех показах были аншлаги", - пишет Дмитрий Трубочкин.

Туминас всегда интересовался классикой, и больше всего - историями людей в классических произведениях. Человек и его духовная жизнь всегда стоят на первом месте и в ранних, и в более поздних постановках режиссера.

Критики говорят о том, что в системе художественных идей Туминаса рядом с категорией "действие" одинаково важны категории "настроение" и "атмосфера". Особенность его постановок в том, что он всегда работает в связке со сценографом Адомасом Яцовскисом, что создает на сцене узнаваемую темную, минималистичную, немного гнетущую атмосферу, которая позволяет сосредоточиться на игре актеров.

Любитель классики в новом прочтении

"Дядя Ваня", безусловно, самый серьезный спектакль вахтанговцев за последние, очень тусклые в этом театре лет пятнадцать, а литовскому мастеру Римасу Туминасу как худруку труппы альтернативы нет", - безапелляционно писал в премьерном для спектакля 2009 году театральный критик Роман Должанский.

Туминас сразу после прихода в вахтанговский театр, куда его пригласили в 2007 году, стал ставить классические произведения в своем необычном прочтении, которое кто-то считал варварским, тогда как другие были в восторге от его свежего взгляда.

"Мир в спектаклях Туминаса, - это мир искусства, живущий не по законам повседневного быта, а по законам воображения, - пишет театровед Дмитрий Трубочкин. - В этом мире граница между явью и сном неразличима; образы прошлого и настоящего смешиваются; воображение придает фантастическую и парадоксальную форму любому, сколь угодно простому проявлению жизни".

В 2010 году другой спектакль постановки Туминаса "Троил и Крессида" впервые номинировали на престижную "Золотую Маску". Лауреатом же этой премии режиссер стал в 2014 году за спектакль "Евгений Онегин". Всего его номинировали шесть раз.

"Онегин" в постановке Туминаса стал позже визитной карточкой театра. Эта постановка объехала весь мир, включая США, Великобританию, Канаду, Израиль, Францию, Грецию, и получила четыре театральные премии, помимо "Золотой маски". Поставить спектакль на поэтическое произведение, еще и на произведение Пушкина - это определенный вызов, но Туминасу удалось с ним справиться.

Одна из номинаций Туминаса на "Золотую маску" - как раз спектакль "Царь Эдип", за который режиссер должен был получить премию от российских властей.

После брехтовской "Пристани", поставленной Туминасом в 2011 году и получившей множество восторженных отзывов и ставшей самым кассовым спектаклем в истории театра, имя режиссера прочно закрепилось среди признанных талантов наряду с Львом Додиным или Петром Фоменко. Тогда же Туминас часто стал высказываться в поддержку российских властей и их политики.

"Цензура должна быть"

В 2012 году режиссер говорил, что "ни Путин, ни Медведев ничего плохого не хотят, но мы им постоянно приписываем зло". "Поэтому у нас и все беды, и Болотные площади", - сделал вывод режиссер (цитата по журналу "Театр").

А в 2015 году в выступлении в Нью-Йорке Туминас заявил, что "строгий режим необходим, может быть даже жестокий. Иначе начнется хаос, революции. Это никому не нужно" (цитата по Delfi.ru).

В одном из интервью в 2018 году Туминас сказал, что "цензура должна быть". "Я бы ее ужесточил еще больше (...) Если она основана на достоинстве, морали, конечно, она должна быть. Чтобы люди не испортились", - говорил режиссер.

Ему до недавнего времени удавалось балансировать в отношениях и с российскими, и с литовскими властями. В Литве он официально оставался худруком театра, который основал, в России - по его собственным рассказам, пил чай с Владимиром Путиным. Но "своим" его в конечном счете будто не считали нигде. Некоторые российские зрители считали Туминаса "русофобом", на родине в Литве говорили, что он оправдывает российский политический режим и соглашается с ним.

В прошлом году прокремлевские СМИ назвали режиссера, наоборот, "жертвой русофобии" после его высказываний о том, как он относится к вопросу советской оккупации. Туминас в интервью Владимиру Познеру сказал, что никакой "оккупации" Литвы не было, а русские и литовцы вместе победили фашизм. Это вызвало скандал в Литве.

Несмотря на это, сотрудничество Туминаса с Малым драматическим театром Вильнюса продолжалось вплоть до российского вторжения в Украину.

Осудил войну - но это не помогло

Несмотря на то, что Туминас высказался против войны с Украиной, пусть и в завуалированных формулировках, это не спасло его от увольнения из вильнюсского Малого театра - но, судя по всему, лишило российской премии.

25 февраля этого года министр культуры Литвы Симонас Кайрис в "Фейсбуке" написал, что ждет увольнения Туминаса из театра в Вильнюсе. "Я жду или ясного недвусмысленного увольнения Туминаса, или пусть директор [вильнюсского Малого театра Симонас Кеблас] сам кладет на стол заявление об увольнении с должности", - написал он.

Кайрис заявил, что "никто из российских исполнителей больше не ступит на землю Литвы, неважно, выступал он на оккупированной территории или нет".

"Я уже давно планировал ехать в Вильнюс, продолжить свое лечение и дела - как и здесь, в больнице, так и там мне нужен присмотр врачей, - прокомментировал заявления министра Туминас. - Я уже привык к этому, но мне обидно такое совпадение с последними событиями наших дней".

В своем заявлении он сообщил, что "не принимает и не оправдывает" происходящее, и "ненавидит, как и все, смерть бессмысленную, которая происходит в эти дни".

"Мне жаль народ, который стал заложником этой трагедии. Мы очень быстро осознаем, что это трагедия. И я могу посочувствовать и пожалеть, что в такую трагедию попал прекрасный и талантливый народ", - заявил режиссер. Он сообщил, что его ответом будет спектакль "Война и мир".

Туминас заявил, что понимает слова министра и не осуждает их, и добавил, что был "символически художественным руководителем театра" и "хотя и обещал, не ставил там ни одного спектакля". Он добавил, что сам принял решение уйти и подал заявление еще 9 февраля.

4 марта в вильнюсском Малом театре сообщили, что трудовой договор с Туминасом расторгнут.

А 4 мая российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали разговор, в котором режиссер якобы согласился поставить спектакль про Степана Бандеру в Украине. Туминас позже заявил, что запись была смонтированной.

6 мая в театре им. Вахтангова сообщили, что Туминас прекращает работу в театре, и еще с 1 марта "по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения" находится в Литве.

В 2014 году стало известно, что режиссер лечился от рака голосовых связок в одном из онкоцентров в Израиле. В одном из недавних интервью он говорил, что продолжает это лечение - но уже в клиниках Европы.