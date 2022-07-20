У туриста на Ибице конфисковали рисунок Пабло Пикассо стоимостью почти полмиллиона евро
Foto: AP/Scanpix

Испанская таможня на Ибице изъяла у одного из авиапассажиров рисунок Пикассо "Три персонажа" (Trois personnages), который путешественник незадекларировал, но при этом следовал по зеленой полосе. Стоимость рисунка составляет 454 тысяч евро, сообщает Euronews.

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Мужчина, который прилетел на Ибицу рейсом из Цюриха, утверждал, что это копия и даже представил рукописную квитанцию о ее покупке на 1500 швейцарских франков. Но при обыске в его багаже нашли еще одну, настоящую квитанцию на 454 тысячи евро.

Пассажиру, которым по некоторым данным оказался 64-летний мексиканец, может быть предъявлено обвинение в контрабанде.

Испанскую таможню заранее предупредили швейцарские коллеги, что пассажир везет произведение искусства "при подозрительных обстоятельствах".

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