Исследователи пришли к выводу, что английский поэт и драматург Уильям Шекспир был бисексуалом, сообщает издание The Telegraph.

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Два профессора Стэнли Уэллс и Пол Эдмондсон переставили 154 сонета поэта в порядке их написания, а также добавили к своему анализу сонеты из пьес. Ученые заявили, что произведения были посвящены нескольким людям, как женщинам, так и мужчинам. У Шекспира были романы с ними во время его брака с Энн Хэтэуэй.

Как отметил Эдмондсон, нет никаких сомнений в том, что в некоторых сонетах поэт обращался именно к мужчинам. При этом, по словам профессора, с середины 1980-х годов начала распространяться теория о том, что Шекспир был геем, несмотря на то, что он был женат и имел детей. Уточняется, что вопрос ориентации драматурга уже много лет вызывает интерес ученых.